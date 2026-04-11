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YouTubeチャンネル「たいさやのパークガイド」が、「【本当は教えたくないポジ】USJガチ勢が有料無料問わず新パレードを徹底調査してきた！！」と題した動画を公開した。

USJの25周年を記念した「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」について、ガチ勢の視点から各ポジションの見え方や、有料の特別鑑賞エリアのメリットを徹底調査し、「圧倒的第1位」の鑑賞場所を明らかにした。



今回のパレードは、キャラクターと25周年のデザインが融合した完全新規の衣装が見どころである。

たいし氏とさやか氏は数日間にわたりパークを歩き回り、ポジションごとの見え方を比較した。無料エリアの中では、クロミライブステージ前が「良ポジ」として紹介された。

向かい側が工事中の壁となっているため、キャラクターが全員こちらを向いてファンサービスをしてくれるという独自の利点がある。



一方、メルズドライブイン前はストップ演出を正面で楽しめるものの、大混雑するため長時間の待機が必須であると注意を促した。



そして、2人が「圧倒的第1位」と絶賛したのは？！



グラマシーパークに設けられた特別鑑賞エリアでは、パークを代表する人気者・ウッディー＆ウィニーが目の前までやってきて一緒に大はしゃぎできる限定演出が用意されている。さらに3方向をフロートに囲まれるため、パレードの熱狂を存分に満喫できる。



特別鑑賞エリア入場券の価格は大人から子どもまで共通で税込2,100円。チケットの販売期間は2026年1月6日から2027年1月11日までとなっている。たいし氏は「遠方から年に数回しか来られない方や、子連れファミリーにはかなりオススメ」と太鼓判を押した。確実かつ快適に25周年の熱狂を体験したい人は、早めに公式サイトでチケット情報を確認しておきたい。