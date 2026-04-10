この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」にて「【エルニーニョへ】今夏に発生か 高温と大雨の可能性｜エルニーニョ監視速報」と題した動画を公開した。気象庁が発表したエルニーニョ監視速報をもとに、今年の夏にエルニーニョ現象が発生する可能性と、その日本への影響について解説した。



動画では、気象庁発表のエルニーニョ監視速報を読み解き、現在はラニーニャ現象に近い状態が解消し、平常の状態となっていることを確認。今後、春の間は平常の状態が続くものの、夏にはエルニーニョ現象が発生する可能性が70%と高いことが紹介された。松浦は、エルニーニョ監視指数の予測グラフが右肩上がりになっている点を示し、7月頃には完全にエルニーニョの基準を満たすと予測している。



続いて、5月から7月にかけての海面水温や大気の循環などの予測データを交えながら、具体的な天候への影響について詳細に分析した。日本付近の海水温については、負のPDO（太平洋十年規模振動）の影響で高くなると予測されており、これが「地上の気温を底上げする一因」になると指摘。さらに、熱帯の対流活動について、日付変更線の東側で活発になる一方、インド洋からインドネシア付近では不活発になると説明した。これにより、日本付近では偏西風が北に蛇行しやすくなるため、高気圧に覆われやすくなるというメカニズムを解説している。



高度や気温の予測図から、特に日本付近の北側を中心に正偏差が大きく出ており、「北側の地域を中心に記録的な猛暑になる可能性がある」と推測。また、西谷傾向によってトラフが深まると「梅雨の間の大雨に寄与してくる」とし、気温が高く雨も降りやすい梅雨になる可能性を示唆した。さらに、日本の南東海上で低気圧の循環が生まれやすくなり、台風の発生や日本付近への北上が懸念されるリスクにも言及している。



今年の夏は、エルニーニョ現象の発生に伴い、記録的な猛暑や梅雨の大雨、台風の接近などに注意が必要となりそうだ。複雑な大気の循環メカニズムから導き出される専門的な予測は、高温や多雨に対する早めの備えの重要性を再認識させる内容となっている。