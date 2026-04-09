大阪府和泉市の集合住宅で、遺体で見つかった女性2人の身元が判明しました。両遺体には複数の外傷があり、警察は殺人事件として捜査しています。

【写真を見る】【速報】集合住宅で母娘の遺体 殺人事件として捜査本部設置 殴打の痕や防御創も…失血死 大阪府和泉市の集合住宅

8日午後0時半ごろ、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、女性2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、部屋には母親と娘が住んでいて、娘の職場から「出勤してこない」と連絡を受けた親族が部屋を訪ねたところ、リビングで2人が血を流した状態で倒れていたということです。

警察は9日夜、死亡した2人の身元を発表しました。亡くなったのは集合住宅に住む職業不詳の村上和子さん（76）と、長女で社会福祉士の村上裕加さん（41）で２人暮らしだったということです。また司法解剖をして死因を調べたところ、二人とも失血死だったということです。

遺体には複数の外傷があったほか、殴られた痕もあり、中には防御創もあったということです。警察は殺人事件と断定して捜査本部を設置し捜査にあたります。