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クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【不満多数…?!】スズキ ソリオバンディット納車1年で分かったココが不満10コ! 内装･外装･装備など買って良かった車ながら重箱の隅をつつく不満点とは? | SUZUKI SOLIO BANDIT」を公開した。スズキの普通乗用車「ソリオ バンディット」を納車して1年が経過したワンソクTube氏が、あえて10個の不満点を挙げつつも、「街乗り最強」と絶賛する理由を解説している。

ワンソクTube氏は、自身が選ぶ「2025年買って良かった車ランキング」で同車を1位にするほど高く評価しているが、購入を検討する視聴者のために「重箱の隅をつつくような不満」をあえて10個抽出。運転席でステアリングを握りながら、冬場に辛い「ステアリングヒーターがない」、前後調整ができない「テレスコピックがない」といった運転席周りの装備に対する不満を指摘した。さらに、外装を映しながら、ウインカーやバックランプなどの灯火類に「豆球が多い」点や、「デイライトの設定がない」ことで周囲からの被視認性に影響する点にも触れた。

また、天井部分を触りながら「運転席にアシストグリップがない」点に言及。高齢者や腰の悪い人が乗り降りする際に不便であるとし、幅広い層におすすめできるファミリーカーだからこそ「あって然るべき」と独自の視点で改善を求めた。一方で、これらの不満は気にならない人にとっては問題なく、致命的な欠陥ではないと強調している。

総括として、ワンソクTube氏は最新の軽自動車がいかに進化していても、静粛性やエンジンの振動といった走りの質感において「普通車と軽自動車では超えられない壁がある」と断言。同車を「スリッポンぐらいの気軽さ」で乗れると表現し、日常の使い勝手と走行性能のバランスを重視するドライバーに対し、ぜひ一度試乗してその実力を体感するよう推奨して締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:12

買って良かった車1位のソリオバンディットにあえて不満点を挙げる
01:03

「冬場はしんどい」ステアリングヒーターがない点に言及
05:31

幅広い層におすすめだからこそ欲しい、運転席のアシストグリップ
10:50

「けっこうな不満点」ステアリングのテレスコピック機能の不在
14:44

総評：軽自動車とは超えられない壁がある「街乗り最強」の一台

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