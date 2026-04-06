各地の小学校などで入学式が行われます。2026年は、初めて「令和生まれの小学1年生」が入学します。

皆さんに、将来なりたい職業を聞きました。

【写真を見る】令和生まれの新1年生に聞く 将来なりたい職業は？

新小学1年生のなりたい職業は?20年前と比べると…

井上貴博キャスター:

小学1年生が将来就きたい職業のアンケート結果です。（※株式会社クラレより）

【小学1年生が将来就きたい職業】（2026年）

▼男の子

1位:警察官

2位:スポーツ選手

3位:消防・レスキュー隊





20年前の2006年は以下のような結果でした。

【小学1年生が将来就きたい職業】（2006年）

▼男の子

1位:スポーツ選手

2位:運転士＆運転手

3位:警察官



▼女の子

1位:ケーキ店＆パン店

2位:花店

3位:看護師

一方で、「小学1年生の親が将来就いてほしい職業」というものもあります。

【小学1年生の親が将来就いてほしい職業】（2026年）※株式会社クラレより

▼男の子

1位:公務員

2位:会社員

3位:スポーツ選手



▼女の子

1位:公務員

2位:看護師

3位:会社員

変化するランドセル 87色を取り扱うお店も

井上キャスター:

ランドセルも変わってきています。

昔は「黒」と「赤」が一般的でしたが、ランドセル専門店の池田屋では、87色のランドセルがあります。担当者は「親子の好みに対応していたら次第に色が増えた」と話しています。

2024年11月、ランドセルメーカー「プラス」が、小学生を持つ保護者100人対象に「現在のランドセルに満足しているか?」のアンケート調査をした結果、約2割の保護者が「すでに買い替えた」「買い替えを検討中」と回答しました。



その理由として、「重くて扱いづらそう」「荷物が入りきらない」などがありました。

こうした中、ランドセルのカバーを付け替え、9色の中から色を変えることができる「AIR RUCK 6万4000円」が池田屋から販売されました。

従来のランドセルは1.1〜1.3kgですが、こちらのランドセルは650gで半分ほどの軽さとなっています。

「地域から愛される学校に」 全国初！AIが作った校歌

井上キャスター:

ほかにも、時代によって変わるのが「校歌」です。

4月8日に開校する小中一貫校の三重県桑名市立多度学園では、全国で初めてAIを活用した校歌が作られました。

「地域住民から愛される学校にしたい」という思いから、地域住民からキーワードを募集し、それらをAIに学習させ、歌詞を完成させました。



作曲は、地区の小中学生が参加して、AIを活用した作曲授業を行い、40曲の原案が出来上がりました。

最終的に校歌を選んだのは、理化学研究所の客員主管研究員をしている、音楽プロデューサーの小室哲哉さんです。40曲の中から校歌にふさわしい一曲を選んだそうです。