７回目の逮捕「買い取る」とうそ 車をだまし取った疑い

「車を買い取る」とうそをつき、時価153万円相当の乗用車1台をだまし取った疑いで、東京都の男が6日、再逮捕されました。

車の売買を巡る男の逮捕はこれで7回目です。

詐欺の疑いで再逮捕されたのは、東京都日野市の無職・福留和浩容疑者(48)です。

乗用車を渡したあと代金が支払われず

霧島警察署によりますと、福留容疑者は去年5月中旬、車を売却しようとしていた鹿児島市の会社関係者に「153万円で買い取ります」などとうそをつき、この会社が所有する乗用車1台時価153万円相当をだまし取った疑いが持たれています。

乗用車を渡したあと、期限までに代金が支払われなかったため、会社が去年7月、警察に相談していました。

警察 の調べには「黙秘」 逮捕７回目 さらに余罪か

取り調べに対し福留容疑者は、黙秘しています。

福留容疑者は車の売買を巡る詐欺や業務上横領の疑いで去年11月から先月までに6回、今回で7回目の逮捕です。ほかにも同様の相談が複数、警察に寄せられていて引き続き余罪を追及しています。

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