マイナーで調整中のカブス・鈴木誠也外野手が１０日（同１１日）のパイレーツ戦からチームに再合流する。５日（日本時間６日）、カブスの公式ホームページは「鈴木が来週、カブスに復帰する見込みだ」として記事を掲載。球団と鈴木が今後の日程を話し合い、１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）から復帰する前にあと２試合、２Ａノックスビルでプレーすることを決めたとした。

同日、地元局マーキー・スポーツ・ネットワークの公式Ｘ（旧ツイッター）は「クレイグ・カウンセル監督が、鈴木誠也が金曜日にシカゴでチームに復帰すると発表した」と動画を投稿。動画で同監督は「セイヤはリハビリを続けて、火曜（７日）と水曜（８日）はノックスビルでプレーする。その後、金曜日（１０日）にシカゴでチームに再合流する」と話した。

鈴木は日本代表「侍ジャパン」の一員として出場したＷＢＣの準々決勝ベネズエラ戦で、初回に二盗を試みた際に右膝を負傷。後十字靱帯の損傷と診断され、カブスは３月２５日に１０日間のＩＬに入れたと発表した。

鈴木は３日に傘下２Ａノックスビルの一員としてバーミングハム戦で「２番・右翼」で実戦復帰。これまで３試合に出場している。