「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が28日夕、Xを更新。円安をめぐる政府の対応などをめぐり、私見をつづった。

ひろゆき氏は、27日の閣議後会見で片山さつき財務相が円安について、石油関係の事象に聞きずられ、投機的な動きが見られるなどとし、断固たる措置も含めしっかり対応する、などという趣旨のことを話したなどと報じた記事が添付された、ブルームバーグニュースの公式Xのポストを添付。

「片山財務大臣が断固たる措置をすると言ってるのに、1ドル160円の円安に。口先介入が効かない状況まで来てる様子」と述べた。そして「でも、高市首相は『円安でホクホク』とかまだ思ってそう。。。」と、高市早苗首相が衆院選の際に発し論議を呼んだ「円安ホクホク発言」を引き合いに、記した。

この投稿に対し「あっさり160円台突破ですね」「断固たる措置という言葉自体の価値がどんどん暴落してますね」「結局、支持者を喜ばすためだけの政治なのかな…それ以外の国民はどうでもいいのかな…」「これだけ状況証拠が積み重なると さすがに国民も我慢の限界でしょ」などとさまざまな声が寄せられている。