『プリンセッション・オーケストラ』第48話「わたしたちのキセキ」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第48話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第48話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第48話「わたしたちのキセキ」＞
プリンセスたちとバンド・スナッチがジャマオックを退治していきますが、キャロルはそれ以上に発⽣をさせようとします。なつはライブ配信を通し、⼈々に呼びかけます。世界の合⾔葉、ミューチカラ。それを⽣む嬉しい、楽しいを増やしていこう、と。
＞＞＞第48話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
＜第48話「わたしたちのキセキ」＞
プリンセスたちとバンド・スナッチがジャマオックを退治していきますが、キャロルはそれ以上に発⽣をさせようとします。なつはライブ配信を通し、⼈々に呼びかけます。世界の合⾔葉、ミューチカラ。それを⽣む嬉しい、楽しいを増やしていこう、と。
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