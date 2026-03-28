日清シスコが提案する“おいしく摂る食物繊維”の新習慣 / NTT東日本が提案する、運用まで見据えた真のネットワーク改革【まとめ記事】
日清シスコは、いま世界で広がる新たな健康トレンドに踏み込んだ。2026年3月17日、同社は新ブランド「おいしい全粒穀物シリーズ」を発表。4月6日（月）に全国新発売となる（EC企業サイトでは3月18日から先行発売）。会場にはタレントで5児の母でもある辻希美さんと、料理研究家で栄養管理士の関口絢子さんを迎え、商品説明に加えて、不足しがちな食物繊維を“手軽な価格で”“おいしく”“普段の食事から”摂るレシピの紹介や料理の試食も行われた。
通信環境の良し悪しがビジネスの成否を分ける現代。しかし、多くの現場では、複雑化した配線や不安定なWi-Fiといった「目に見えないインフラ課題」が、担当者の貴重なリソースを奪い続けている。東日本が提供する「おまかせLAN構築」と「ギガらくWi-Fi」は、単なる機材導入にとどまらない。いかにして顧客の「IT担当者の孤独」を解消し、攻めのIT投資へと繋げるのか。数々の現場を救ってきたNTT東日本 ビジネス開発本部 無線＆IOTビジネス部 WiFi/LAN企画担当 チーフ 宮平智仁氏に、その舞台裏を詳しく聞いた。
■辻希美さんも大絶賛！日清シスコが提案する“おいしく摂る食物繊維”の新習慣
日清シスコは、いま世界で広がる新たな健康トレンドに踏み込んだ。2026年3月17日、同社は新ブランド「おいしい全粒穀物シリーズ」を発表。4月6日（月）に全国新発売となる（EC企業サイトでは3月18日から先行発売）。会場にはタレントで5児の母でもある辻希美さんと、料理研究家で栄養管理士の関口絢子さんを迎え、商品説明に加えて、不足しがちな食物繊維を“手軽な価格で”“おいしく”“普段の食事から”摂るレシピの紹介や料理の試食も行われた。
■「IT担当者の孤独」を救い、本業を加速させるインフラを！NTT東日本が提案する、運用まで見据えた真のネットワーク改革
通信環境の良し悪しがビジネスの成否を分ける現代。しかし、多くの現場では、複雑化した配線や不安定なWi-Fiといった「目に見えないインフラ課題」が、担当者の貴重なリソースを奪い続けている。東日本が提供する「おまかせLAN構築」と「ギガらくWi-Fi」は、単なる機材導入にとどまらない。いかにして顧客の「IT担当者の孤独」を解消し、攻めのIT投資へと繋げるのか。数々の現場を救ってきたNTT東日本 ビジネス開発本部 無線＆IOTビジネス部 WiFi/LAN企画担当 チーフ 宮平智仁氏に、その舞台裏を詳しく聞いた。
■セルフ・バス両対応！USB A・Type-Cの接続方法も使い勝手で選べるUSBハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、セルフパワー／バスパワーの2WAYで使え、USB AとType-Cの両方のコネクタで接続ができ、USB 5Gbpsの高速通信も可能な5ポートUSBハブの「400-HUBC55BK-6（60cm）」と「400-HUBC55BK-12（120cm）」を発売した。バスパワーで手軽に使えるだけでなく、Type-Cポート対応の充電器とケーブルを用意すればセルフパワーでも運用できる。消費電力の大きいポータブルHDDなどを接続する際にも、より安定した電源供給ができるのが特長。軽快さを優先したい日常使いにも、安定性を重視したいシーンにも応える、実用性の高いUSBハブだ。
■ドムドム×花やしき2026！ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定『パンダカーバーガー』も登場
株式会社花やしきが運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は、日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とのコラボレーションイベントとして、『ドムドム×花やしき2026』を2026年4月1日（水）〜4月26日（日）の期間で開催する。
■スマホを貼るだけで作業効率爆上がりする！ノートPC用スマホホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ノートPCにスマホを一体化し、MagSafeで瞬時装着＆自在な角度調整が可能な薄型スマホホルダー「200-STN098SV」を発売した。スマートフォンをノートパソコンやモニターに固定できる本製品は、まるでデュアルディスプレイのような使い方を実現する。チャットやSNS、資料確認などをサブ画面として表示でき、作業効率が大幅に向上。限られたスペースでもスマートなワーク環境を構築でき、ビジネスシーンはもちろん日常使いにも最適だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■辻希美さんも大絶賛！日清シスコが提案する“おいしく摂る食物繊維”の新習慣
日清シスコは、いま世界で広がる新たな健康トレンドに踏み込んだ。2026年3月17日、同社は新ブランド「おいしい全粒穀物シリーズ」を発表。4月6日（月）に全国新発売となる（EC企業サイトでは3月18日から先行発売）。会場にはタレントで5児の母でもある辻希美さんと、料理研究家で栄養管理士の関口絢子さんを迎え、商品説明に加えて、不足しがちな食物繊維を“手軽な価格で”“おいしく”“普段の食事から”摂るレシピの紹介や料理の試食も行われた。
■「IT担当者の孤独」を救い、本業を加速させるインフラを！NTT東日本が提案する、運用まで見据えた真のネットワーク改革
通信環境の良し悪しがビジネスの成否を分ける現代。しかし、多くの現場では、複雑化した配線や不安定なWi-Fiといった「目に見えないインフラ課題」が、担当者の貴重なリソースを奪い続けている。東日本が提供する「おまかせLAN構築」と「ギガらくWi-Fi」は、単なる機材導入にとどまらない。いかにして顧客の「IT担当者の孤独」を解消し、攻めのIT投資へと繋げるのか。数々の現場を救ってきたNTT東日本 ビジネス開発本部 無線＆IOTビジネス部 WiFi/LAN企画担当 チーフ 宮平智仁氏に、その舞台裏を詳しく聞いた。
■セルフ・バス両対応！USB A・Type-Cの接続方法も使い勝手で選べるUSBハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、セルフパワー／バスパワーの2WAYで使え、USB AとType-Cの両方のコネクタで接続ができ、USB 5Gbpsの高速通信も可能な5ポートUSBハブの「400-HUBC55BK-6（60cm）」と「400-HUBC55BK-12（120cm）」を発売した。バスパワーで手軽に使えるだけでなく、Type-Cポート対応の充電器とケーブルを用意すればセルフパワーでも運用できる。消費電力の大きいポータブルHDDなどを接続する際にも、より安定した電源供給ができるのが特長。軽快さを優先したい日常使いにも、安定性を重視したいシーンにも応える、実用性の高いUSBハブだ。
■ドムドム×花やしき2026！ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定『パンダカーバーガー』も登場
株式会社花やしきが運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は、日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とのコラボレーションイベントとして、『ドムドム×花やしき2026』を2026年4月1日（水）〜4月26日（日）の期間で開催する。
■スマホを貼るだけで作業効率爆上がりする！ノートPC用スマホホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ノートPCにスマホを一体化し、MagSafeで瞬時装着＆自在な角度調整が可能な薄型スマホホルダー「200-STN098SV」を発売した。スマートフォンをノートパソコンやモニターに固定できる本製品は、まるでデュアルディスプレイのような使い方を実現する。チャットやSNS、資料確認などをサブ画面として表示でき、作業効率が大幅に向上。限られたスペースでもスマートなワーク環境を構築でき、ビジネスシーンはもちろん日常使いにも最適だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」