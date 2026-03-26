2026年3月27日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人にだまされやすい日。お人好しになり過ぎないように。
気に入ったものがあるなら迷わず買おう。厄払い効果あり。
自分を最優先するのはNG。周囲への気遣いも忘れずに。
進んで人を手伝ってあげて。思わぬ幸運をゲットできるかも。
運気は穏やか。料理にトライすると楽しみが増えそう。
味方であっても信用しないこと。裏切られる可能性が……。
年下の友人との関係が良好。お金をかけずに遊ぶ方法を考えて。
アイデアを振り絞ろう。滞っていた事柄が急進展するはず。
パワフルに行動してみて。人に力を貸してあげれば収穫は大！
人目を気にしないこと。自信あふれる行動がツキを呼びそう。
自分の用事を最優先して。義理の付き合いは断ってもOK。
未知の分野に幸運が潜んでいそう。外国関連をチェック！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人にだまされやすい日。お人好しになり過ぎないように。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
気に入ったものがあるなら迷わず買おう。厄払い効果あり。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
自分を最優先するのはNG。周囲への気遣いも忘れずに。
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
進んで人を手伝ってあげて。思わぬ幸運をゲットできるかも。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
運気は穏やか。料理にトライすると楽しみが増えそう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
味方であっても信用しないこと。裏切られる可能性が……。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
年下の友人との関係が良好。お金をかけずに遊ぶ方法を考えて。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
アイデアを振り絞ろう。滞っていた事柄が急進展するはず。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
パワフルに行動してみて。人に力を貸してあげれば収穫は大！
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
人目を気にしないこと。自信あふれる行動がツキを呼びそう。
2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
自分の用事を最優先して。義理の付き合いは断ってもOK。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
未知の分野に幸運が潜んでいそう。外国関連をチェック！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)