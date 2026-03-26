◆部下が勝手に信頼を寄せる驚きの“放置”会話術

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。単なる同情ではなく、相手の視点を論理的に理解する「認知的共感」の技術を体系化した、悩める上司たちの「読むサプリ」だ。呼吸を合わせる基本から、自身の無意識を言語化する応用、さらには「飲み会の失敗事例」や「エース部下の退職」といった実例に基づく「しくじり」分析まで網羅。表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウが詰まった決定版！

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「疲弊しない、真の共感」とは？

部下の本音を引き出し、チームの信頼関係を築くための「共感力」について、管理職やリーダーの皆様に向けて解説します。

多くのマネジャーが「部下の気持ちに寄り添うこと」の重要性を理解しつつも、実務の現場では「どこまで話を聞けばいいのか」「共感しすぎると甘やかすことになるのではないか」という葛藤を抱えています。ここでは、リーダーが身につけるべき「疲弊しない、真の共感」のあり方についてお伝えします。

「受け止める」ことと「肯定する」ことは違う

共感力を高めるための第一歩は、「相手の話をすべて受け止める覚悟」を持つことです。しかし、ここで誤解してはいけない重要なポイントがあります。それは、「受け止める」＝「相手の言い分をすべて肯定する（イエスと言う）」ではないということです。

管理職の立場であれば、部下の意見が会社の方針と違っていたり、論理的に間違っていたりすることもあるでしょう。それを無理に「君の言う通りだ」と肯定してしまえば、組織としての整合性が取れなくなります。また、自分自身の心にも嘘をつくことになり、いわゆる「共感疲れ」や、相手の感情に巻き込まれて自分を見失う「共感爆弾」の被害に遭ってしまいます。

私たち人間は、親子や親友であっても、すべてを完全に理解し合うことは不可能です。ましてやビジネスの現場にいる他人同士であれば、共感できる部分もあれば、できない部分があって当然なのです。

マネジャーに必要な「評価を脇に置く」技術

では、どうすれば自分をすり減らさずに深く共感できるのでしょうか。その鍵は、「良い・悪い」の評価（ジャッジ）をいったん脇に置くという思考法です。

部下がネガティブな発言や言い訳をしたとき、優秀なリーダーほど瞬時に「それは間違っている」「もっとこうすべきだ」と解決策や評価を下したくなります。しかし、共感のフェーズではその判断を少しだけ保留にします。

●「その考えは正しいか？」ではなく、「この人は今、こう考えているのだな」と認める。

●「その感情は適切か？」ではなく、「今はそういう辛い気持ちなのだな」と認識する。

これが「現状を認める」ということであり、正しい意味での「受け止める」姿勢です。

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