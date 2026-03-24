村重杏奈「もちもち濃密泡」500円以下のプチプラ洗顔フォームをレビュー
村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでスキンケアなどをする様子の動画を投稿。PR投稿ではあるものの、村重さんなりの使用感も紹介してくれました。
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■洗顔フォーム
動画内に登場したのはこちら！
スキンライフ/薬用洗顔フォーム〈医薬部外品〉 税込495円（公式サイトより）
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濃密な泡でつっぱりにくさとさっぱり感を叶えながら、ニキビ予防もしてくれる洗顔フォームです。
動画内で村重さんは「ニキビ予防もスキンケアもまとめてやりたい村重です」とテロップで紹介しながらこちらを使用。
手で泡立てながら「これはもちもち濃密泡になる！！」と笑顔を見せ「ネットとか使うともっときめ細かくなるからすごいよね？」と泡の質感を評価していました。そして、洗い上がりについても「薬用なのにつっぱり感が少なくてうるおい感がしっかり残ってる！！」「うれしい〜」とコメントしていました。
■動画もチェック
動画内ではその他にも村重さんのスキンケアの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。
@anna07294848 にきびのもとの毛穴汚れとバイバイだよ!! #PR #スキンライフ#ニキビケア ♬ Summer Never Dies - The Foxies