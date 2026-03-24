２２日に行われた第９８回選抜高校野球大会の初戦で左手首付近を骨折した、山梨学院の最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が今大会中は出場しないことが２４日、決まった。

同日に行われたチーム練習後、吉田洸二監督（５６）が次戦の出場について「常識的に試合出場は難しい。ベンチは入ると思います」と明かした。３年ぶりのセンバツＶを目指して２６日に２回戦の大垣日大戦を控えるが、投打の軸である主将を欠く緊急事態となった。

診断名は「（菰田は）左橈骨遠位端（とうこつえんいたん）骨折」。全治については「わからない」としたがじん帯などは痛めておらず、「中途半端に復帰させるのではなくて、しっかりリハビリをやらせたい」と明かした。今後、手術の選択肢も含めて話し合いを進めていくといい、「（自然治癒と手術の）どちらが彼にとってベストなのかを決めることになると思います」とした。

菰田は初戦となった２２日の長崎日大戦に「２番・一塁」で先発した菰田は、初回１死の初打席で初球のカーブを捉えて左越えソロ。甲子園１号となる特大アーチを放ったが、その後の守備でアクシデントに見舞われた。５回２死一塁でゴロを処理した三塁手からの送球が本塁方向にそれ、捕球を試みた際に打者走者と交錯。そのまま一塁ベース付近に倒れ込んだ。治療後一度はプレーに復帰も、６回の守備から交代。初戦突破後、左手を固定する装具をつけた状態で取材に対応したが、試合後に兵庫・西宮市内の病院で診察を受けて骨折が判明。２３日に大会本部が発表していた。