ミッキーたちがサンドウィッチやちぎりパンに変身！ 「Nuiパン」シリーズ第7弾が登場
【ディズニーキャラクター「Nuiパン」第7弾】 4月25日 発売予定 価格： ぬいぐるみS サンドウィッチ 各2,640円 ぬいぐるみS ちぎりパン 2,970円 マスコット サンドウィッチ 各2,200円 マスコット ちぎりパン 1,980円
(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C) Disney/Pixar
タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「ディズニーキャラクター『Nuiパン』」第7弾を4月25日に発売する。価格は1,980円から。
本商品は、パンをモチーフにデザインしたぬいぐるみ「Character Bakery『Nuiパン』」より第7弾。今弾では、新鮮な野菜を挟んだミッキーのサンドウィッチや、ピンクを基調としたミニーのフルーツサンドをはじめ、ミッキーと仲間たちのちぎりパンが、ぬいぐるみとチェーンストラップマスコットで登場する。
ディズニーキャラクター Nuiパン ぬいぐるみS サンドウィッチ
価格：各2,640円【ミッキーマウス】 【ミニーマウス】
ディズニーキャラクター Nuiパン ぬいぐるみS ちぎりパン
価格：2,970円
ディズニーキャラクター Nuiパン チェーンストラップマスコット サンドウィッチ
価格：各2,200円【ミッキーマウス】 【ミニーマウス】
ディズニーキャラクター Nuiパン チェーンストラップマスコット ちぎりパン
価格：1,980円
(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C) Disney/Pixar