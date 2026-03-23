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YouTube毎日投稿を2ヶ月続けたリアルな結果とは？チャンネル登録者数の推移をLINE専門家が赤裸々告白

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【YouTube 毎日投稿 2ヵ月】やってみた結果は？」と題した動画を公開した。2ヶ月間にわたるYouTubeの毎日投稿の結果、チャンネル登録者数がどのように変化したかを報告している。



動画の冒頭で、ひらい先生は現在のチャンネル登録者数が75人であることを発表。そこから、過去のデータとの比較を交えながら、2ヶ月間の推移を振り返った。



投稿開始から1ヶ月が経過した10月21日の時点では、登録者数は23人だった。その後、11月24日時点では39人まで増加。そして、動画を撮影した12月21日には75人に達したという。



この結果について、ひらい先生は直近1ヶ月で「36人増えたという形になります」と説明。登録者に対し「すごくありがたいなという風に思います」と感謝の言葉を述べた。



YouTubeチャンネルを立ち上げ、毎日投稿を続けた結果、登録者数が23人から75人へと着実に増加した過程が示された。これからチャンネル運営を始める人にとって、一つのリアルな指標となるだろう。