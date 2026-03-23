この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【YouTube 毎日投稿 2ヵ月】やってみた結果は？」と題した動画を公開した。2ヶ月間にわたるYouTubeの毎日投稿の結果、チャンネル登録者数がどのように変化したかを報告している。

動画の冒頭で、ひらい先生は現在のチャンネル登録者数が75人であることを発表。そこから、過去のデータとの比較を交えながら、2ヶ月間の推移を振り返った。

投稿開始から1ヶ月が経過した10月21日の時点では、登録者数は23人だった。その後、11月24日時点では39人まで増加。そして、動画を撮影した12月21日には75人に達したという。

この結果について、ひらい先生は直近1ヶ月で「36人増えたという形になります」と説明。登録者に対し「すごくありがたいなという風に思います」と感謝の言葉を述べた。

YouTubeチャンネルを立ち上げ、毎日投稿を続けた結果、登録者数が23人から75人へと着実に増加した過程が示された。これからチャンネル運営を始める人にとって、一つのリアルな指標となるだろう。

YouTubeの動画内容

00:00

2ヶ月毎日投稿した結果は？
00:16

1ヶ月目の登録者数は23人
00:41

現在の登録者数は75人に

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