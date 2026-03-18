イベントやお出かけが増えるこの時季は、ヘアアクセを駆使して、簡単なのに華やか見えするヘアアレンジがおすすめです！ 教えてくれたのは、女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さん。50代の読者をモデルに紹介します。

イベントの日に大活躍！おしゃれハーフアップ

八木ちゃん：イベントシーズンの簡単アレンジをご紹介します。今回は普通のハーフアップを一気に華やいだ印象にするアクセサリーの紹介です。

【写真】引っぱるとのびる！めずらしいヘアアクセ

さとゆみ：ハーフアップ、便利ですよね。自分で簡単にできるので。

八木ちゃん：以前、地肌にクッションを入れて後頭部のボリュームをアップして見せるハーフアップの方法をご紹介しました。今回は、そのハーフアップをさらにゴージャスに見せる方法です。

さとゆみ：3連発！

1：「ゴムに引っかけるタイプ」はテクニックいらず

八木ちゃん：まずは、ハーフアップのゴム部分に引っかけるタイプのヘアアクセサリーです。

さとゆみ：難しいテクニック、ゼロでできるのがいいですね。

さとゆみ：本当に簡単なのに、おしゃれ上級者に見える！

八木ちゃん：スカーフの色とお洋服の色をリンクさせると、オシャレ度があがります。

2：「はさみこみタイプ」はつけるのが超簡単

八木ちゃん：次は、ちょっと変わったはさみ込みタイプのアクセサリーです。

さとゆみ：私、こういうの初めて見ました。

八木ちゃん：今はネットなどでもいろいろ売っているようですよ。

さとゆみ：超簡単ですね。

八木ちゃん：今回は黒なのでシックな印象ですが、色つきだとまた雰囲気が変わりそうですね。

3：「ワニクリップ」はゴム隠しに役立つ

八木ちゃん：ラストは、定番のワニクリップです。

さとゆみ：これはもっている人も多いですよね。

八木ちゃん：毛束全部をつまむのではなく、ゴム部分を隠すように使いましょう。

さとゆみ：アクセ次第で同じハーフアップでも結構印象が変わるものですね。

八木ちゃん：スリーコインズや100円ショップ、ネットショップなどでもかわいいものがたくさんありますので、上手に取り入れてみてください。