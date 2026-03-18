片岡愛之助、栗田貫一との“ルパン2ショット”＆感謝
歌舞伎俳優の片岡愛之助が16日、オフィシャルブログを更新。アニメ『ルパン三世』でルパンの声優を務める栗田貫一やモデルで俳優の井桁弘恵が舞台を観劇してくれたことへの感謝をつづり、舞台裏で撮影した写真を公開した。
この日、「感謝」と題してブログを更新した愛之助は、「日々役者同士のキャッチボール、お客様とのキャッチボール、沢山のパワーを頂きながら『碧翠の麗城』を勤めさせて頂いております」と近況を報告。
続けて「昨日は栗田貫一さんが！！！」と明かし、栗田との２ショットを公開。「本物ルパンとも、ルパン歌舞伎以来すっかり仲良くさせて頂いております」とつづり、 「いつも有難う御座います！！！」と感謝の思いを伝えた。
さらに、日本テレビ系トーク番組「おしゃれクリップ」で共演したMCの井桁も観劇に訪れたことを報告。愛之助は「番組に出して頂いて、観に行きますね！と皆様仰って下さいますが、中々難しいことが多いのですが、めちゃくちゃ嬉しかったです」と喜びをつづり、「井桁さん、有難う御座いました^_^」と井桁とも２ショットとともに感謝した。
最後は「ほな、今日は一回公演楽しんで来まぁす」とコメントし、舞台への意気込みをつづってブログを締めくくった。
この日、「感謝」と題してブログを更新した愛之助は、「日々役者同士のキャッチボール、お客様とのキャッチボール、沢山のパワーを頂きながら『碧翠の麗城』を勤めさせて頂いております」と近況を報告。
さらに、日本テレビ系トーク番組「おしゃれクリップ」で共演したMCの井桁も観劇に訪れたことを報告。愛之助は「番組に出して頂いて、観に行きますね！と皆様仰って下さいますが、中々難しいことが多いのですが、めちゃくちゃ嬉しかったです」と喜びをつづり、「井桁さん、有難う御座いました^_^」と井桁とも２ショットとともに感謝した。
最後は「ほな、今日は一回公演楽しんで来まぁす」とコメントし、舞台への意気込みをつづってブログを締めくくった。