さまざまな味つけで楽しめるパスタ。新鮮な味わいを試してみませんか？ 今回は、農家の娘として旬の食材を使ったレシピを発信しているセリナさんに、「レモンクリームパスタ」を教えてもらいました。さわやかなレモンの香りとクリームのまろやかなコクが相群で、ひと口食べるとやみつきになるおいしさです。さらにホタテを加えることで、食感とうま味もぐっとアップ。おうちで手軽に楽しめる、ちょっと特別感のあるパスタです。

さっぱりとした酸味がアクセントのやみつきパスタ

クリームパスタというと濃厚なイメージがありますが、レモンを加えることで、さっぱりとした軽やかな味わいに。

【写真】レモン果汁を加える

今回は、レモンのほどよい酸味とさわやかな香りがアクセントになった「レモンクリームパスタ」を紹介します。ひと口食べると、ついもう一口…と手が伸びるおいしさ。

いつものパスタに少し変化をつけたいときにもおすすめの、ちょっと特別感のある一品です。ぜひ試してみてください。

●レモンクリームパスタ

【材料】

パスタ 200g（2束）

水 2L

塩 大さじ1

オリーブオイル 大さじ1

生食用ホタテ 好きなだけ

動物性生クリーム 100mL（植物性でも可能ですが、動物性がおすすめ）

牛乳 100mL（こってりがお好きな場合には、牛乳を生クリームに変更しても）

レモン果汁 大さじ1.5〜2（生のレモンがおすすめ）

粉チーズ 大さじ1



【つくり方】

（1） 水を沸騰させたら塩を追加し、パスタを表示時間より1分少なくゆでる。

（2） フライパンにオリーブオイルを熱し、ひと口大に切ったホタテを軽く炒める。表面に焼き色がつく程度でOK。（ホタテを入れなくてもおいしくつくれます。その場合には、この工程を省いてください）

（3） ホタテを一度取り出し、同じフライパンに生クリームと牛乳を入れて、中火で加熱する。とろみがついてきたらホタテを戻し入れる。

（4） パスタがゆで上がったら湯をきり（3）に加える。粉チーズも加え、手早く混ぜ合わせる。

（5） フライパンの火を止め、レモン果汁を加えて混ぜ合わせたら完成。レモンはフォークを何度か刺し、フォークを刺したまま絞ると絞りやすいです。そのほか、お好みでレモンの皮を削ったり、ブラックペッパーをかけて食べてください！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう