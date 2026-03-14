『プリンセッション・オーケストラ』第46話「侵略の歌声」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第46話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第46話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第46話「侵略の歌声」＞
バンド・スナッチの真意と想いを託され、プリンセスたちはナビーユと対峙します。⾚と⽩の⼥王のコピーを姉妹に任せ、リップルたちはナビーユと対話の為に戦います。誰よりもナビーユに近いところにいた三⼈は、歌と拳に想いを込めて解き放ちます。
＞＞＞第46話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
＜第46話「侵略の歌声」＞
バンド・スナッチの真意と想いを託され、プリンセスたちはナビーユと対峙します。⾚と⽩の⼥王のコピーを姉妹に任せ、リップルたちはナビーユと対話の為に戦います。誰よりもナビーユに近いところにいた三⼈は、歌と拳に想いを込めて解き放ちます。
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