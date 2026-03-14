かつて貨幣経済がほぼ存在しなかった、水道もガスも通っていない海外の島に住む日本人がいる。京都大学卒の女性、杉浦佑子さん（37）だ。

【画像】水道もガスもなく「ネットは1日1時間」フィリピン・カオハガン島をじっくり見る

杉浦さんが住むのは、フィリピン・カオハガン島。ちょっと前までは貨幣経済でなく物々交換で経済がまわり、メールを送るのにも数十分かかっていたという島に移住したのは2014年だ。その後に現地男性と結婚し、現在は島で唯一の宿泊施設運営に携わっている。「何もなくて豊かな島」での暮らしぶりを聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）



2014年からカオハガン島に住んでいる杉浦さん（右）。写真は最初に島を訪問したときのもの 写真提供＝本人、以下同

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日本人が約40年前に「購入」した島

――まず、カオハガン島がどのような島なのか教えていただけますか。

杉浦佑子さん（以下、杉浦） カオハガン島は、フィリピン・セブ沖にある東西300メートルほどの小さな島で、約700人の島民が暮らしています。

――杉浦さん以外の日本人住民もいらっしゃるのでしょうか。

杉浦 日本人は私の他にもう1人、島の男性と結婚した女性が定住していて、彼女と一緒に運営している、島で唯一の宿泊施設「カオハガンハウス」のお手伝いをしてくれている男性が1人います。

島のことをご存じない日本人も多いと思いますが、実はカオハガン島は日本と深い縁のある場所なんです。今から40年近く前、崎山克彦さんという日本人がこの島を購入し、そこから島民とともに生活してきました。カオハガンハウスも崎山さんが建てたものです。

――今日は、そのカオハガンハウスから取材に対応してくださっているんですよね。ただネットで調べたところ「カオハガン島にWi-Fiは完備されていない」と出てきたのですが……。

メール1通の送信に30分、ファックスを送るために隣の島まで行っていたことも

杉浦 カオハガンハウスは島外のお客さまとのやりとりが多いので「スターリンク」という離島でも通信できるサービスを導入しているんです。それでメールのやりとりをしたり、SNSを更新したりしています。

コロナ禍をきっかけに、カオハガン島でもオンライン授業が普及したので、日本円で10円ちょっと支払えば2〜3時間程度Wi-Fiにつなげる仕組みも整備されています。フィリピンではFacebookがすごく流行っていて、島の人たちもWi-Fiに繋いでよく見ていますね。ただ、さきほどの仕組みもあるから、「ネットは1日1時間だけ」という人が多い印象です。

――通信環境が整う以前、メールなどのやりとりが必要なときはどうしていたのでしょうか？

杉浦 私がこの島に来たばかりの10年ほど前は、小さなポケットWi-Fiで1通当たり30分ぐらいかけてメールを送っていました（笑）。さらにそれより前は、空港があるマクタン島まで行って、ファックスを送っていたこともあるそうです。

――セブ島と並ぶリゾート地ですよね。

杉浦 船で、早ければ30分ほどで行けます。カオハガン島は、「珊瑚の環」の上にある島です。潮が高いときはスムーズに海を渡れるのですが、引いているときは浅いところが干上がって通れなくなってしまうため、倍くらいの時間がかかることもあります。

――マクタン島との定期便はあるのですか。

杉浦 現状はありません。船を持っている家庭もそこそこあって、そうした島民は自分たちで船を出して、持っていない人はそこに「あいのり」させてもらいます。カオハガンハウスではお客さまをピックアップするために頻繁に船を出しているので、それに便乗する人も多いですね。朝に海沿いに行くと、「ヒッチハイク」をしている島民がいますよ。

基本的には、島内で買い物や生活が完結する

――食品や日用品の買い出しも、マクタン島まで行くのでしょうか？

杉浦 カオハガン島の中に小さな商店がいくつかあって、食品や日用品はそこで買うことが多いです。島を渡り歩きながら古着を売る行商の方が時々来るので、洋服も島内で調達することができます。

カオハガン島を含めて、フィリピンは日銭で暮らしている人が多いんです。だから、お米は1キロ単位、シャンプーはボトルではなく小分けのもの、お菓子やお茶も個包装のものを買う人が多いのは、特徴かもしれません。

――では、どんな時に島外に出るのでしょうか？

杉浦 お祭りなどで島外の親戚を訪ねるとき、ですかね。そのついでに古着屋さんに行ったり、スーパーや少し大きな商店などで買い物をしたりしているようです。また、フィリピンでは「黒髪ストレート」が人気なのですが、カオハガン島にはストレートパーマをかけられる美容室がありません。そのため、年頃の女の子の中には島外の美容室に行く人は時々いるようです。

電気・水道インフラはほとんど「なし」 島民はどう生活している？

――基本的には、島内だけで生活できるようになっているのですね。では、電気や水道といった生活に欠かせないインフラは、島ではどうしているのでしょうか？

杉浦 電気は、村が主導して数年前に海岸沿いの家を中心にソーラーパネルを設置して、島内全体に電気を供給する仕組みを整えたんです。でも、2021年12月に最大瞬間風速75メートルの大型台風が直撃して、パネルが全部飛ばされてしまって……。

なんとか一部のパネルは回収できましたが、とても全世帯分の電力を賄えるほどではありません。そのため、多くの家庭は必要最低限の電気で生活しています。

――必要最低限の電気とは？

杉浦 例えば我が家の場合は、仕事を終えて自宅に帰ったら、明るいうちに本を読んだり、最後まで夕日が差し込む海岸で夕飯を食べたりしています。完全に暗くなったら、日中カオハガンハウスで充電した電球を天井から吊るして、寝るまでの時間はその灯を頼りに過ごしています。

――水道設備はいかがでしょう。

杉浦 生活用水は雨水、飲料用のお水は商店で購入しています。いわゆる、蛇口をひねれば水が出るような水道設備は、一般家庭にはありません。

――どうやって雨水を活用しているのでしょうか？

杉浦 屋根に、雨水を集める雨樋（あまどい）をつけて、大きな水がめに溜めています。そこから掬って掃除や洗濯に使っていますね。

――トイレやシャワーはどうされているんですか？

杉浦 トイレは島に公共のものが何か所かあって、そこを利用する人もいれば、自宅にトイレを設けている家庭もいくつかあります。ちなみに、崎山さんが島に住み始めた30年以上も前はトイレがなく、海で用を足す人が多かったそうです。

シャワーはトイレ個室の中で浴びることもあれば、屋外で服を着たまま水を浴びることもあります。雨が少ない貴重な時期には、先に海に入ってある程度汚れを落としてから、仕上げとしてお水で体を流すこともありますね。

――雨が降らない日が続いたときは、水がなくなってしまいそうですね。

杉浦 そういうときはマクタン島に行って、生活用水を購入しています。なので、雨が降らない日が続くと不便ではありますが、「すごく困る」ほどでもありません。

久しぶりに雨が降ったときは、子どもたちが「待ってました！」とばかりに石鹸を持って外に集まってきて、雨のシャワーを浴びるんですよ。その光景は、ちょっとしたお祭りのようです。

――風邪を引いたり、怪我をしたりしたときはどうしているんですか？

島内に病院は「ゼロ」 体調を崩したときは……

杉浦 島内に病院はありませんが、助産師の資格を持つ島民が常駐する「ヘルスセンター」があります。そこで体調の相談をしたり、風邪薬や解熱剤などの薬を処方してもらったりできるんですよ。

それでも症状が改善しない場合は、近くの島にある公立病院に行きます。さらに精密な検査や治療が必要な場合は、マクタン島にある大きな病院を受診することもあります。

もうひとつ心強いのが、島出身の医療従事者の存在です。カオハガンハウスでは約30年前から、意欲のある島の若者に奨学金を支給してきました。その中から、セブで一番大きな病院で看護師として働き、今では看護師長になりつつある人や、近々、カオハガン島出身のお医者さんも誕生する予定です。

彼らは、故郷であるカオハガンのことを気にかけてくれていて。オンラインで島民の健康相談に乗ってくれるなど、すごく力になってくれています。

収入事情は「世界最貧困レベル」とも言われていた

――お買い物や病院事情を伺ってきましたが、島の方たちはどうやって収入を得ているのでしょうか？

杉浦 観光業に従事している島民が多いです。カオハガンハウスを運営している私もその1人ですし、他にも、観光客向けのアクティビティや、「カオハガンキルト」という島の手工芸品を製作する人もいます。あとは役場や学校の職員、島の清掃担当者など、政府からお給料をもらっている人も多いですね。

崎山さんの調べによると、十数年前までは平均月収1万円もなく「世界最貧困レベルの収入」と言われていました。崎山さんが移住した当時は、物々交換なども盛んに行われていたそうです。しかし近年、セブ島周辺が経済的に発展していく中で、カオハガン島にも貨幣経済が入ってきました。

現在、島民の平均収入は……

――現在、島民の平均収入はどのくらいなのでしょうか。

杉浦 はっきりとは分かりませんが、1家族あたり月に日本円換算すると3万〜4万円ほどでやりくりしている印象です。

大きな出費の1つが、子どもの教育費です。カオハガン島では中学校まで島内で授業を受けられるのですが、高校からは島の外に出なくてはなりません。マクタン島などにある学校に通うため、同級生同士でアパートの一室を借りて、月曜日から金曜日まで共同生活をしているんです。そのためのアパート代や交通費、食費は、親が島から仕送りしています。

貨幣経済が入り込む以前と比べて、収入の格差は少し広がりつつあるのですが、最終的には島全体で“ならされて”いくのは大きな特徴かもしれません。

――ならされる？

杉浦 例えば、カオハガンハウスのアシスタントマネジャーをしている人は8人家族で、ひと月に100キロのお米を購入するそうです。たしかにフィリピンはお米が好きな人が多いのですが、それにしてもすごい量ですよね。

不思議に思って、なぜそんなに買うのか聞いたことがあるんです。そしたら「うちはいつも、家族が食べる量よりも多めに炊いておくんだよ。そうすれば、近所にお腹が空いて困っている人がいたときに、分けてあげられるでしょ」と言うんです。

実際に、近所や親戚同士で食卓を囲む光景は、カオハガンでは日常の風景です。一人暮らしのお年寄りに親族がおかずを届けるのも、よく見かけます。島の人たちは、700人の島民全員をひとつの大きな家族のように捉えているんです。家族だから、余裕があるときは分け合うのが当たり前。だから収入に差があっても、暮らしぶりは自然とならされていくんです。

〈「法律的に、離婚ができない」水道もガスもない『フィリピンの島』に移住→現地男性と結婚した『京都大学卒』の女性（37）が明かす“国際結婚”の「苦労と喜び」〉へ続く

（仲 奈々）