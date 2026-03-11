この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「S&P500か全世界株か？10年後を考えた投資の選び方について徹底解説！」と題した動画を公開。投資に関する視聴者からの質問に答える形で、ポートフォリオの見直しや旧NISAの扱いについて詳しく解説した。



動画では、S&P500やNASDAQ100中心のポートフォリオを全世界株式へ見直すべきかという質問に対し、鳥海氏はポートフォリオは「変えても変えなくてもどちらでもいい」と回答。それよりも大切なのは「判断基準を持つこと」だと強調した。短期的な市場の雰囲気やメディアの情報に流されて投資先を頻繁に変えることは、インデックス投資の本質から外れると指摘。「『今回は違う』と、ずっと言われ続けてきた」と述べ、ITバブルやリーマンショックの例を挙げながら、長期的に見れば市場は同じような動きを繰り返してきた歴史があると説明した。



また、旧NISA口座で運用している商品を売却して新NISAで買い直すべきか、という悩みについては、新NISAの生涯投資枠1800万円を使い切る前提であれば「旧つみたてNISAの部分は売却しない方が良い」と断言。その理由として、旧つみたてNISAの非課税枠と新NISAの非課税枠は別々に利用できるため、両方を保有し続けることで合計の非課税投資枠が大きくなる点を挙げた。例えば、旧つみたてNISAで4年間（160万円）投資していた場合、新NISAの1800万円と合わせて合計1960万円分の非課税枠を確保できるという。



鳥海氏は、信託報酬がわずかに高いことによるコスト増よりも、非課税枠が160万円分失われるという機会損失のダメージの方がはるかに大きいと、具体的なシミュレーションを交えて解説。ただし、これはあくまで1800万円の枠を生涯で使い切る人の場合であり、そうでないなら売却して新NISAにまとめる選択肢もあるとした。



最後に鳥海氏は、短期的な視点では常に「今は異常に見える」ものだとし、「感情でモノゴトを判断する人はいつだって利用される、振り回される、損する」と警鐘を鳴らす。投資で成功するためには、感情論ではなく、長期的な視点と合理性に基づいて判断する習慣を身につけることが重要だと締めくくった。