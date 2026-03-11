◇第6回WBC1次ラウンドB組 イタリア8─6米国（2026年3月10日 テキサス州ヒューストン）

イタリアは打線が3発を含む8点を奪い、“史上最強”の呼び声高い米国に勝利した。最新の世界ランキングでイタリアは14位、米国は3位なだけに“世紀の番狂わせ”となった。

2回2死から昨季ホワイトソックスでメジャーデビューした6番・ティールが左翼席へ先制ソロ。次打者・カグリオンが死球で出塁すると、8番のホワイトソックス傘下マイナーでプレーするアントナチが2ランを放ち3点を奪った。

4回にはカグリオンがヤーブローのスイーパーを捉え、弾丸ライナーで右翼席に2ランを放ち、リードを拡大。6回には敵失や犠飛、暴投で3点を加え、この回までに8点を奪った。本塁打を放つと、ベンチに戻った際にジャケットを着用してエスプレッソを飲む“本塁打セレブレーション”が繰り広げられ、盛り上がりを見せた。

投げては先発したロレンゼンが5回2死まで米国打線を2安打無失点に抑え、好投。3回2死三塁、4回2死二塁のピンチをしのぎ、本塁だけは踏ませなかった。

救援陣は米国打線に2発を浴びるなど、終盤に反撃にあい6点を失ったものの大量リードに支えられ、逃げ切った。

イタリアはブラジル、イギリスに続き、米国も撃破し3戦全勝で11日（日本時間12日）に運命のメキシコ戦を迎える。

メキシコ戦に勝利すれば4戦全勝で文句なしで準々決勝進出が決定。仮にメキシコに敗れると、米国を含めた3チームが3勝1敗で並ぶため、失点率で1次ラウンド突破が決まる。