「どうせまだ先の話」「老後のことなんて考えたくない」――そう思って封を開けなかった、ねんきん定期便。しかし45歳のときに届いた封筒を開いた会社員は、想像以上にシビアな現実に戦慄しました。年収680万円“中の上”でも安心できなかった理由とは？ 年金額のリアルをご紹介します。

楽しみ優先の人生を送ってきた会社員男性

「もし、あのときに“ねんきん定期便”を開封していなかったら……ゾッとします」

地方都市で一人暮らしをするAさん（51歳）はそう振り返ります。中小企業勤務で、45歳当時の年収は約680万円。国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によれば、45〜49歳男性の平均年収は653万円。6年前なので完全な比較はできませんが、当時も“中の上”だと思っていたとか。

しかし、今から6年前、45歳時点での金融資産は300万円程度だったといいます。旅行が好きで、年に2〜3回は海外へ。推しのアーティストのライブがあれば地方公演にも足を運ぶ。外食も多く、貯金をしようと思いながらも、日々の生活は「楽しみ優先」でした。

「自分のことだけを考えればいい生活。20代、30代のときは給料が安くても目いっぱい遊んでいて、それとあまり変わらない感覚で生きていました」

そんなAさんでしたが、45歳のときに日本年金機構から届いた「ねんきん定期便」で意識は一変しました。

封筒で届いた「ねんきん定期便」…その中身

毎年誕生月に届くねんきん定期便ですが、Aさんは長年、封を開けずに放置していたといいます。

「僕は結婚していないので、老後は一人。老後について直視しないようにしていた部分もあった。それに、会社は中堅ながら安定していますし、退職金制度もある。不安を感じる材料があまりなかったんです」

しかし、45歳時に封筒で届いたねんきん定期便。通常のハガキとは違い、これまでの加入記録や将来の年金見込額が詳細に記載された、いわゆる“節目の通知”です。

「さすがに開けずにいられませんでした」

記載されていた老齢年金の見込額は、年額約196万円。月に割ると約16万3,000円です。そのとき、初めて“現実”として老後が見えたといいます。

「自分がいくら毎月使ってるのかもわからない状態でしたが、家賃だけでも10万円。16万ちょっとでは確実に生活できません。それでハッと目が覚めました」

会社員が受け取る年金の現実

公的年金は2階建てで、自営業者がもらえるのは1階部分の国民年金（老齢基礎年金）のみ。会社員や公務員だった人は、それに加えて2階部分の厚生年金（老齢厚生年金）を受け取れます。

令和7年度の国民年金は満額で月6万9,308円（日本年金機構HPより。毎年変動する）。厚生年金は収入に応じて増えますが、上限があるため、現役時代の年収が高い人ほど年金との落差を感じやすい傾向も。

金額が少ないと感じたら、年金生活に入る前に節約をしたり、資産運用をしたり、副業をしたりと手を打つ必要があります。そのためには、まず年金額の現実を知ること。そのきっかけになるのが「ねんきん定期便」なのです。

安泰の老後か、厳しい老後か…分かれ道になった「封筒の開封」

Aさんの場合、65歳以降、月24万円の生活費（趣味や旅行なども月換算で割り戻し）を確保したいと考えました。一方、年金受給額が仮に月16万3,000円だとすると、毎月7万7,000円の赤字。年間約92万4,000円、65歳から90歳までの25年間では約2,310万円不足します。

退職金1,000万円（見込み）と当時の貯蓄300万円を合わせて1,300万円。赤字を埋めるのに約1,000万円足りません。介護費用はその他の突発的な出費を考えれば、さらなる余裕が必要です。

Aさんは、それに気づいたときから、大幅な家計の見直しに着手しました。趣味の費用を減らし、積立投資を始め、社内の再雇用制度も確認。もし、あの封筒を無視していたら、「たぶん大丈夫だろう」と思い込み続けていたかもしれません。

「45歳で気づけたので、まだ間に合うのが幸運でしたね。その時々に十分やりたいことをやってきたので『やり残し』の後悔もあまりありません。お金が貯まるまでは老後のために頑張る時期と割り切って、資産づくりをしています」

毎年誕生月に届くねんきん定期便。35歳・45歳・59歳では、封筒でより詳細な内容を見ることができます。あの封筒を開けた日から、Aさんの老後は「いつかの話」ではなくなりました。現実を知ったからこそ、備えることができているーー。封筒を開けるかどうか。その違いが大きな違いを生んだのです。