ポケモンカード窃盗団が2800万円相当のカード盗むも“痛恨のミス”　店に携帯電話を残して逃走　アメリカ・カリフォルニア州

アメリカ・カリフォルニア州のトレーディングカード専門店で窃盗事件が発生した。犯人たちは隣の店舗から壁を破壊して侵入し、2800万円相当のカードを盗んで逃走した。

しかし、犯人は店で携帯電話を落としてしまい、警察が犯人のものと思われる携帯電話を発見したという。

“ポケカ窃盗団”盗んだカードは約2800万円相当

アメリカ・カリフォルニア州にあるトレーディングカード専門店で2月17日午前3時頃に撮影されたのは、壁に開いた穴から出てきた覆面姿の人物たちだ。

覆面の人物たちは、隣の店から壁を壊して侵入した3人組のポケモンカード窃盗団だった。

「おい、袋に入れろ！」

窃盗団は大きなハンマーで乱暴にケースを破壊。手当たり次第にカードを盗んでいった。

窃盗団が盗んだのは、約500枚のポケモンカード。約18万ドル＝日本円で2800万円相当になり、なかには1枚150万円ほどの価値があるカードも含まれていた。

犯行時間はわずか10分。3人組は待たせていた車に乗って逃走した。

携帯電話を店に落として逃走

警察は窃盗団の行方を追っているが、思いのほか、早く捕まる可能性が出てきた。犯人の1人が致命的なミスを犯していたのだ。その様子も、店の防犯カメラが捉えていた。

突然「やべえ！」と声をあげた犯人の1人。そして商品に目もくれず何かを探し始めた。

頭を抱えた犯人は、イスをどかしても、ポケットをまさぐっても、探しているものが見つかる様子がない。犯人は、犯行中に携帯電話を落としてしまったのだ。店をめちゃくちゃにしたことが裏目に出た。

結局、犯人はあきらめて逃走。その後、警察はガレキの中から、犯人のものとみられる携帯電話を発見したという。

（「イット！」 3月2日放送より）