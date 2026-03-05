RIIZE（ライズ）のInstagramにて、メンバーが双子のように並んだ写真が公開された。

【写真】RIIZEの双子コーデに「可愛すぎる！」の声【動画】双子コーデでダンスするRIIZEショウタロウ＆ウォンビン

■RIIZEショウタロウ＆ウォンビン、アントン＆ソヒが双子コーデ披露

練習室に現れたメンバー。1枚目では、SHOTARO（ショウタロウ）とWONBIN（ウォンビン）が、指を差すポーズで向かい合う。ふたりはキャップに黒いタンクトップ、えんじ色のスウェットパンツと、完全にカラーリングがリンクしたコーディネートだ。意図したものか偶然かはわからないが、お互いを指差すふたりは、まるで鏡写しのように見える。

2枚目はANTON（アントン）、SOHEE（ソヒ）の2ショット。こちらのふたりは黒いTシャツにブラウンのパンツが揃っており、キャップを少し浮かせてツバを横にした被り方もそっくり。顔の小ささとスタイルの良さが引き立つふたりが、マイクに両手を添えたポーズで揃え、横並びに佇んだ。

SNSでは「たぶん前世双子」「双子コンセプト？」「ウォンビン嬉しそう」「タロちゃんの腕の逞しさに声出た」「双子ウォンタロ可愛過ぎる」「たまたま一緒だったの？笑」と反響を集めている。

■RIIZEショウタロウ＆ウォンビン、双子コーデのままビヨンセ楽曲でダンス

なおショウタロウとウォンビンは、この双子コーデのままでダンスチャレンジを撮影。ビヨンセの「Kitty Kat」に乗せて、体をしなやかに操りセクシーなダンスを披露している。