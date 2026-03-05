犬の散歩で『ダブルリード』が推奨される理由4つ どんなメリットがあるの？注意点まで解説
「ダブルリード」とはその名の通りリードを2本使用することで、犬の散歩の際に利用されます。
ひとつに首輪に2本のリードを着けることもありますが、首輪とハーネスそれぞれにリードをつけたり首輪とリードが一体化したスリップリードをつけたりする方法が推奨されています。
1.脱走リスクが減らせる
犬の散歩でダブルリードを利用する最大のメリットが、犬の脱走とそれに伴う事故や迷子といったトラブルを防げるということです。
首輪やハーネス、リードは日常的に使う消耗品ですが、その安全性をこまめに確認していない家庭も少なくありません。
そのため、犬の首輪やハーネスが突然壊れて外れてしまうことがあり、その結果犬が逃げて迷子になったり事故に遭ったりすることがあるのです。
また、飼い主さんがふとした拍子にリードを放してしまうという事例もめずらしくありません。
2本リードを着けていれば、片方が壊れたり外れてしまったりしても、もう片方で犬をつないで守ることができます。
2.犬の体への負担を軽減できる
ダブルリードを着けていると、犬の体にかかる負担を減らすこともできます。
特にリードを引っ張って歩く犬や呼吸器系疾患のある犬、首の細い犬などは、首輪やハーネスに強い力がかかると体を痛めてしまうことがあります。
引っ張り癖が強すぎると呼吸がうまくできずにチアノーゼになってしまうこともありますし、首の細い犬や子犬は頸椎を痛めてしまうことも考えられます。
こういった犬の場合は首輪とハーネスの両方を着けておくことで、それぞれにかかる力を分散してトラブルを防ぐようにしましょう。
3.力の強い犬を制御できる
数ある犬種の中には、人間の体重を優に超える大型犬やそりなどを引く力を持つ作業犬などもいます。
それらの犬と安全に散歩をするためには、ダブルリードを利用してふたりでコントロールするといいでしょう。
普段はおとなしい犬であっても、物音に驚いたり素早く動くものに反応したりして、ふとしたときに思い切りリードを引っ張ってしまうことがあります。
瞬発的にかかる力はとても大きいため、リードを持っている人が簡単に引きずられてしまうことも考えられます。
そのような可能性がある犬の散歩では、できるだけお互いの安全を確保するために、ダブルリードを使用するといいでしょう。
リードを持っているだけでは手から外れてしまうこともあるので、ひとりで散歩をする場合は片方のリードを肩掛けしたり腰に巻いたりするという方法も有効です。
4.飼い主さんの不安をケアできる
犬の散歩に慣れていない人や力の強い犬を飼っている人、首輪やリードなどの装具の劣化に不安を感じている人は、ダブルリードを使用することで安心して散歩ができるでしょう。
不安を感じながら散歩をすることは、飼い主さんにとっても犬にとってもメリットがなく、十分に楽しめませんし散歩の量が不足してしまうこともあります。
万が一のトラブルに備えることは素晴らしいことです。
不安感を抱えたまま散歩をするのではなく、いざというときのためにきっちりと備えてぜひ散歩を楽しんでください。
犬の散歩でダブルリードを使うときの注意点
ダブルリードを使うと、万が一片方が壊れたり手を放してしまったりしたときでも、犬が逃げてしまうことを防げるため安全対策になります。
しかし、2本着いているからと油断すると、逆に危険を招いたり2本着けていることが無意味になったりするので注意しましょう。
予備のために2本着けているとはいえ、それぞれの装具の状態を確認せず古いものを使い続けてしまうのはNGです。
使うたびに亀裂や破損がないかをチェックして、安全に使用できるか確認するようにしてください。
また、ダブルリードをまとめてひとつの手で持つと、その有用性が半減してしまいます。
トイレの処理をしているときや大きな音に気を取られたときなど、何かの拍子に手を放してしまうと、2本同時に放してしまうことになります。
リードは1本ずつ別の手で持つようにするか、片方のリードは肩掛けタイプのものや腰に巻けるタイプのものを利用するようにしましょう。
まとめ
聴覚や嗅覚に優れ、狩猟本能を持つ犬との散歩では、いつ何が起こるかわかりません。
そんななか、ダブルリードは大切な愛犬の安全を守るため、そして飼い主さんが安心して散歩を楽しむためにとても有効な手段です。
首輪やハーネス、リードなどの装具を、ぜひ上手に活用してくださいね。