あの人気店が続々！ 大阪・梅田のファッションビルHEP FIVEに、個性豊かな12店舗がオープン
大阪・梅田のファッションビル「HEP FIVE」に、人気急上昇トイストア「TOP TOY」や、韓国で話題のヨーグルトアイス専門店「YOGURT WORLD」を含む5店舗が新たにオープン。さらに、「JUMP SHOP」や「Lattice」などの7店舗がアップデートしてリニューアルオープンします。
詳しくはこちら ⇨ https://www.hepfive.jp/newopen
■ショップリスト
●2F SUPER SPINNS／スーパースピンズ[メンズ＆レディス]
・2月13日 RENEWAL OPEN
・スピンズとは・・・「ATTITUDE MAKES STYLE！」（主張がスタイルをつくる！）をコンセプトに常に時代のトレンドに沿いながらも自分達の主張を大切に「スタイル提案」をし続ける「スタイルマーケット」である。
ファッション、音楽、アート、人などの様々なユース、カルチャーがスピン（渦巻く）お店が「スピンズ」なのです！
●7F YOGURT WORLD／ヨーグルトワールド[ヨーグルトアイス専門店]
・2月13日 NEW OPEN
・韓国で話題のヨーグルトアイス専門店「YOGURT WORLD（ヨーグルトワールド）」。
なめらかでコクのあるヨーグルトアイスをベースにフルーツやチョコ、シリアルなど多彩なトッピングを自由にカスタマイズ。
ヘルシーなのに満足感のある味わいと、思わず写真を撮りたくなる世界観をHEP FIVEで楽しめます。
●5F MELTING POT／メルティングポット[ジュエリー＆ファッショングッズ］
・2月15日 RENEWAL OPEN（※移転OPEN）
・バッグ・アクセサリーなど、ファッション雑貨を中心としたセレクトショップ。
一つのテイストに捉われず、多様なスタイリングに使えるアイテムを用意しています。
●4F Lattice／ラティス[アクセサリー＆ファッショングッズ]
・2月27日 RENEWAL OPEN
・Latticeが新しく生まれ変わりました!!
新しくてときめくトレンドアイテムから定番アイテムをプチプライスで。
毎日のコーデにさっと取り入れたくなるアクセサリーや服飾雑貨が揃っています。
●5F Chikashitsu +／チカシツプラス[メンズ＆レディス]
・2月27日 NEW OPEN
・Chikashitsu+は韓国を中心にアジア、ヨーロッパなどで活躍するブランドをセレクトし、UNISEXで展開するセレクトショップです。
●6F JUMP SHOP／ジャンプショップ[キャラクター雑貨]
・2月27日 RENEWAL OPEN
・『ONE PIECE』や『SAKAMOTO DAYS』『アオのハコ』『カグラバチ』『魔男のイチ』など、 『週刊少年ジャンプ』の人気作品の原作商品を中心に展開する、集英社公認のオフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP」。
●4F TOP TOY／トップトイ[キャラクター雑貨]
・3月6日 NEW OPEN
・中国発のトイブランド「TOP TOY」が、HEP FIVEに登場！
話題のキャラクターグッズやデザイナーズトイを豊富に取り揃え、大人から子どもまで楽しめる人気急上昇トイストアです。
●3F GYDA／ジェイダ[レディス]
・3月7日 NEW OPEN（※移転OPEN）
・【Edge of the era】
好きなスタイルで楽しむ 本気で今を遊ぶ
人を惹きつけるその魅力を 解き放つ
一人ひとりが個性を貫く先に 私たちが見たい時代がある
●9F eggnam／エグナム[プリントシールコーナー]
・3月8日 RENEWAL OPEN
・世界最大級※のプリ専門店。気の合う仲間や大切な人との思いでを作り、発信できる場を提供します。
※HEP FIVE店が対象、2023年3月バンダイナムコエクスペリエンス調べ。
●6F VOLCAN&APHRODITE／ヴォルカンアンドアフロダイティ[メンズ＆レディス]
・3月13日 RENEWAL OPEN（※移転OPEN）
・ファッショントレンドをトータルコーディネート。
足を踏み入れた瞬間から広がる個性あふれる店内異空間でFASHION×ZAKKAを提案。
ジャンルレスでOnly oneなスタイルコンセプトSHOP、それがVOLCAN&APHRODITE。
●B1F San-ai Resort 2nd／サンアイリゾートセカンド[水着]
・4月4日 NEW OPEN
・シルエットと機能性にこだわったトレンドの最新水着、長時間の外遊びにUVカット95％以上最高ランクUPF50+機能付などアクティブシーンでも活躍の水陸両用ウェアを取り扱いしています。
●5F adidas Originals Shop／アディダスオリジナルショップ[メンズ＆レディス]
・4月9日 RENEWAL OPEN
・adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランド。
adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。
最新ストアコンセプトの採用によってシンプルで洗練された空間を創出。一点一点の商品がハイライトされ、商品それぞれの魅力をしっかりと感じられる店舗です。
HEP FIVE：https://www.hepfive.jp/
発行元：阪急阪神ホールディングス 大阪府大阪市北区芝田1-16-1
