「成城石井」で販売されている「モーモーチャーチャー」というスイーツをご存知ですか？



2015年に誕生し、累計販売数約70万個を突破した大人気のアジアンスイーツです。

販売から約10年。ロングセラーを記念して、2026年2月20日（金）から期間限定で、昨今人気の“ビッグサイズスイーツ”となって登場しました！

その名も「成城石井自家製 モーモーモーチャーチャーチャー」971円。「モー」と「チャー」がひとつずつ増えたネーミングです。

一度聞いたら忘れられないユニークな響きの名前ですが、本来、シンガポールやマレーシアなど東南アジアで食べられている「麼麼咋咋（ボボチャチャ）」というスイーツのことだそうです。

甘いココナッツミルクの中にタピオカやサツマイモや豆などが入った、日本でいうお汁粉のようなスイーツで、「ごちゃ混ぜ」という意味があるとか。

「成城石井」のパティシエが現地視察していた際、「麼麼咋咋（ボボチャチャ）」が、「モーモーチャーチャー」と聞こえたことから、「成城石井」風にアレンジして販売する際、「モーモーチャーチャー」と名付けたそうです。

それでは、今回の「成城石井自家製 モーモーモーチャーチャーチャー」はどのくらいビッグサイズなのでしょうか？

写真は右が通常サイズの「成城石井自家製 紫芋餅と羽二重餅のモーモーチャーチャー」431円。

カップの直径約88×高さ約80mm、重さ約170gです。



そして左側がまさかのビッグサイズになって新登場した「成城石井自家製 モーモーモーチャーチャーチャー」971円。

カップの直径約136×高さ約92mm、重さ約450g。トッピングは通常規格製品の約3倍。ずっしり重いですよ！

ビッグサイズバージョンも、通常規格の商品同様にベースとトッピングが2段に分かれたカップになっています。

トッピングのカップには、お芋の風味が楽しめる「紫芋の芋餅」、もっちり食感の「羽二重餅」、自家工場でほっくりと炊き上げた「紅はるかの芋煮」、ほんのり塩味のきいた「ひよこ豆」が入っています。

ベースのカップには、ココナッツピューレを使用し、ゼラチンで適度に固めたココナッツブラマンジェ。その上には黄色のアングレーズ（カスタード）ソースが重ねられています。

スプーンを入れると、とろっと崩れそうな絶妙な固さで、お汁粉感を表現しているそうです。

トッピングとアングレーズソースは通常規格の約3倍、ココナッツブラマンジェは通常規格の約2.5倍入った大満足のボリュームです！

2〜3人でシェアして食べることができるたっぷりのボリューム。

時には“背徳スイーツ”として、1人でぜ〜んぶ、心ゆくまでモーモーチャーチャーに沼るのもいいかもしれません。

トッピングのそれぞれを単体で味わう楽しみはもちろん、甘〜いココナッツ味のプリンのようなベースに、具材を“ごちゃ混ぜ”にすることで生まれる食感の変化と一体感も楽しみましょう。

食べ応えのあるお餅のもっちり食感、甘くてシャリっとした歯応えも感じられるサツマイモの角切り、ほろっとした食感のひよこ豆…。

唯一無二で、ちょっとクセになるおいしさです。

気になるカロリーは、一個1009kcalです。



「成城石井」では近年、ビッグサイズのスイーツが人気だそうです。

インパクトのある見た目へのわくわく感やシェアして楽しみたいというニーズに加えて、自分へのご褒美として欲望を解き放ち、一人で食べつくす“背徳スイーツ”としても支持されています。

また、お値段的にも一人分の小さなポーションのスイーツよりもお得感があるように思えます。

スイーツコーナーを見てみると。他にも気になるビッグサイズのスイーツがありました！

写真は、バラの花のようにりんごがキレイな層を描く「成城石井自家製 青森県産りんごを使用したアップルパイ（オールバター生地使用）」863円。直径約16cm×高さ約3cm。

バターの香り豊かなパイ生地にクレームダマンド（アーモンドクリーム）、フレッシュな青森県産ふじりんごが丸ごと一個分使われたリッチなアップルパイです。

気になるビッグサイズスイーツをもうひとつご紹介。写真は「成城石井自家製（紙包み）純正クリームのバスクチーズケーキ」863円。直径約12×高さ約3cm。

北海道純生クリームを使用し、バスクチーズケーキならではの濃厚でしっとりとした味わいです。

「成城石井自家製 モーモーモーチャーチャーチャー」をはじめ、ビッグサイズスイーツに興味を持たれた方は、ぜひ近所の「成城石井」のスイーツコーナーへ。好きなスイーツを思う存分楽しみましょう！！※ご紹介した商品は、冷凍食品取り扱いの88店舗および公式オンラインショップ「成城石井.com」で発売。扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。

