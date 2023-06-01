【ハッピーセット：「みんなでUNO」/「ミニチュアマクドナルド」】 2月27日 発売 価格：510円～ （一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）

日本マクドナルドは、ハッピーセット「みんなでUNO」と「ミニチュアマクドナルド」を、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて2月27日より期間限定で発売する。価格は510円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。

ハッピーセット「みんなでUNO」では、「SPY×FAMILY」と「僕のヒーローアカデミア」のキャラクターがそれぞれ描かれた「UNO」が展開。昔ながらの「UNO」だけでなく、すべてのカードが“ワイルド”として遊べるスピード感あふれる「UNO オールワイルド」、表と裏の2つの面を使って展開が大きく変化する「UNO フリップ」の3種類の「UNO」を楽しめるのに加え、それぞれ1枚ずつホログラムの特殊カードが入っている。2月27日～3月5日に第1弾、3月6日～3月12日に第2弾、3月13日～第3弾が発売される。

第1弾では「SPY×FAMILY」のアーニャとロイドに加え「僕のヒーローアカデミア」の轟焦凍のデザインが、第2弾では「SPY×FAMILY」のヨルに加え「僕のヒーローアカデミア」の爆豪勝己と緑谷出久のデザインが展開。第3弾では第1・2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つが展開される。

さらに、ハッピーセット「みんなでUNO」のカードまたはパッケージのQRコードをスマートフォンでスキャンすると「SPY×FAMILY」及び「僕のヒーローアカデミア」のキャラクターからプレイヤーを選択し「UNO」で対戦できるデジタルゲーム「みんなでUNO」も遊べる。

【ハッピーセット「みんなでUNO」第1弾（2月27日～3月5日）】

「UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ」

「UNO SPY×FAMILY ロイド」

「UNO オールワイルド 僕のヒーローアカデミア 轟焦凍(とどろきしょうと)」

【ハッピーセット「みんなでUNO」第2弾（3月6日～3月12日）】

「UNO オールワイルド SPY×FAMILY ヨル」

「UNO フリップ 僕のヒーローアカデミア 爆豪 勝己(ばくごうかつき)」

「UNO 僕のヒーローアカデミア 緑谷 出久(みどりやいずく)」

【デジタルゲーム「みんなでUNO」】

ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」では、マクドナルドにまつわるメニューや店舗、トラックなどをミニチュアとして再現したおもちゃが展開。2月27日～3月5日に第1弾、3月6日～3月12日に第2弾、3月13日～第3弾が発売される。

第1弾では「ハッピーセット ハンバーガー＆ハッピーボックス」や「マクドナルド トラック」など全8種とひみつのおもちゃ1種が、第2弾では「チキンマックナゲット」や「マクドナルド ドライブスルーメニューボード」など全8種が展開。第3弾では第1・2弾で登場した全6種とひみつのおもちゃ1種のおもちゃの中からいずれか1つが展開される。

【ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」第1弾（2月27日～3月5日）】

「ハッピーセット ハンバーガー＆ハッピーボックス」

「マクドナルド トラック」

「マクドナルドのおみせ」

「マクドナルド タッチパネル」

「マクドナルド バーガーグリル」

「マクドナルドバッグ」

「ハッピーセット おもちゃディスプレイ」

「マクドナルド テーブルブース」

【ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」第2弾（3月6日～3月12日）】

「マクドナルド ドリンクメーカー」

「マクドナルド ポテトフライヤー」

「チキンマックナゲット」

「マクドナルドカー」

「ハッピーセット びっくりボックス」

「マクドナルド ドライブスルーメニューボード」

「ハッピーセット ボックス」

「マクドナルド プレイプレイス」

(C)2026 Mattel.

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY 製作委員会

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)2026 McDONALD’S

