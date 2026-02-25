歌手、女優の今井美樹（62）が25日、フジテレビ系「ノンストップ」にVTR出演。歌手デビュー40周年を迎え11日、約8年ぶりに発売したアルバム「smile」や、同アルバムを共にトータルプロデュースした夫、ギタリスト布袋寅泰の才能を絶賛した。

布袋と進めたアルバムプロデュースの話題になった際、今井は「（布袋は）非常に優秀な“トランスレーター（通訳者）“。布袋さんが（アルバムプロデュースに）入らなかったら、上手くたどり着けなかったかもしれない。やっぱり、彼の、全体を見るプロデューサーとしてのセンスと力量は素晴らしかったな、と思いましたね」と話した。

そして「（布袋のことを）“すごいなー、悔しいけどすごいなー”と思いました」と認めた。その上で「私たち、何もかもが好みが合ってるわけでもない。考え方も全然違ったりするし、ただ、音楽に関してはすっごくなんか“そうなんだよね”っていうところが、すっごくあるんですよね。だから布袋さんじゃなきゃわかってくれないようなこともあるし。ただ、布袋さんは作家として私に曲を書くときは“えぇーっ”て言うのを書いてきます。“うーん、難しいなーっ”て言うのを書いてきます」と笑顔で話していた。