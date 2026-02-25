¡ÒXG¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÂáÊá¡Ó¡ÖË½·¯¤Ç¤·¤¿¡×¥³¥«¥¤¥ó½ê»ý¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿SIMON(39)¤Î²£´é¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥¤¥ì¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×1Ç¯°Ê¾åÆâÄå¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬µòÅÀ¤«
·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤Ï23Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¼¼Æâ¤Ç¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èºß½»¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦SIMON¤³¤È¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤ÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤é·×4¿Í¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤ÊHIPHOP¡¿R¡õB¥°¥ëー¥×¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤½¤ÎºÍÇ½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÌôÊªÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×¤ò´íµ¡¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¡£
¡Ò²èÁü¡Ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿SIMON¤³¤È¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ôー¥¹¼Ì¿¿
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¾ï½¬Åª¤ËÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶¦¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖXGALX¡×¤Î¼«¾Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥¥à¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ç¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¼Ò°÷¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍºÂçÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤ÈÌøÀîÅµÍøÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡£
·Ù»ëÄ£Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¡¢ÁÜºº¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£¤Î¼¹Ç°¤¬¼Â¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢ÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï°ìÇ¯¤âÁ°¤«¤éÈà¤é¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï´°Á´¤ËÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯3·î¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ø¥³¥«¥¤¥ó¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Æ¿Ì¾¤ÎÆâÉô¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤ÏÌó1Ç¯¤ËµÚ¤Ö¿µ½Å¤ÊÆâÄåÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂáÊáÅöÆü¡¢4¿Í¤Ï»Å»ö¤ÇÌ¾¸Å²°¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÜºº°÷¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊ´Ëö¤¬¾®Ê¬¤±¤Ë¤µ¤ì¤¿ÂÞ¤Î¤Û¤«¡¢´¥ÁçÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿¢ÊªÊÒ¤â´ù¾å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊá¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¶É¤ÏÈà¤é¤¬¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¾ï½¬Åª¤ËÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ù»ëÄ£¤Ï¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é°ãË¡ÌôÊª¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌÜ¹õ¶è¤Î¼«Âð¤Ê¤É´Ø·¸Àè¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò½ª¤¨¡¢Æþ¼ê¥ëー¥È¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«ÇËÃ¾¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¡Ä¡×
¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖJAKOPS¡×Ì¾µÁ¤Ç¡¢XG¤Î¤Û¤ÜÁ´³Ú¶Ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë ¡£
2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤Ï¡¢Á´ÊÆ¥Ó¥ë¥Üー¥É¥Á¥ãー¥È¤ÇÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î¥¦¥£ー¥¯¥êー1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢2025Ç¯¤Î¡Ö¥³ー¥Á¥§¥é¡×½Ð±é¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÀ¤³¦¿å½à¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¤½¤Î¼êÏÓ¤Ï¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ÎHP¾å¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅý¹çÊó¹ð½ñ¤Ç¤â¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëIPÁÏ½Ð¤ÎÀ®¸ùÎã¡×¤È¤·¤ÆÆÃÉ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÈà¤Î¶È³¦Æâ¤Ç¤ÎÉ¾È½¤ÏË§¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡ØË½·¯¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤ÆÈÁ±Åª¤ÊÀ³Ê¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËXG¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÎý½¬À¸´ü´Ö¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Ó¥åー±ä´ü¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢±¿±Ä¥³¥¹¥È¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î²áÄø¤ÇÈà¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Ï´°Á´¤ËËãáã¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤ò»äÊª²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤ò¼«¿È¤Î°Õ¸þ¤Î¤ß¤ÇÏ²Èñ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤«ÇËÃ¾¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÄ¹´ü°éÀ®¤äÀ¤³¦Å¸³«¤ËÈ¼¤¦ÈîÂç²½¤·¤¿Í½»»¤¬¡¢Èà¤Î»ÙÇÛÍß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥°¥ëー¥×¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ø»äÊª²½¡Ù¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æ±¤¸¤¯ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ä¹Ã«ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Åý¹çÊó¹ð½ñÆâ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÀï¤¨¤ëÁÈ¿¥¹½ÃÛ¤âSIMON¤µ¤ó¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¤È¤ê¡¢Æü¡¹²þÁ±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï°ìÅÙ¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢Ìë¤Î³¹¤Ç¤ÎÌÜ·âÃÌ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£½ÂÃ«¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦20ÂåÃËÀ¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿¼Ìë¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤¯¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÅÙ¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡×
ÊÌ¤Î20Âå½÷À¤Ï¡¢¶¦¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ä¹Ã«ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¶È³¦¤ÎÍÎÏ¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤â¡Ø»Å»ö¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼òÊÊ¤¬°¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï¾ï¤Ë¾åÁØÉô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤êXG¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Á°½Ð¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹Â¦¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¼Ò°÷2¿Í¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌôÊª¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×
»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢XG¤Ï24Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ4¥«¹ñ¸ì¤Ç¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂ¦¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢XG¤Î´ØÍ¿¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖALPHAZ¡×¤Ç¶ì½Â¤Î¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âÂç¤¤Ê¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢²»³Ú¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢XG¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î³èÆ°¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âXG¤ÏXG¤È¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬20Âå¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ÎÉÔ¾Í»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
