¸µ¶áÅ´¡¦ÃæÆü¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿º´Ìî»üµª¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£º¸Åê¤²¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú º´Ìî»üµª ¡ÛÅêµåÎý½¬ºÆ³«¡Öº¸Åê¤²¤Î¤Ô¤Ã¤«¤êÅêË¡¤Î´°À®¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ»ÏÆ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×24Ç¯5·î¤Ë±¦ÏÓÀÚÃÇ¼ê½Ñ
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÆüµ×¤·¿¶¤ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£2024Ç¯5·î¤ËÍø¤ÏÓ¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¤·¤¿º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Öº¸Åê¤²¤Î¤Ô¤Ã¤«¤êÅêË¡¤Î´°À®¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ»ÏÆ°¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤¬¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë³ØÆ¸Ìîµå¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²áµî2²ó¤Û¤É»Ïµå¼°¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ç¡£¡£¡£¡£¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤Ê¤É¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜ¹øÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢º¸Åê¤²¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁêËÀ¥²¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿·ìÅüÃÍ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ø·ìÅüÂ¬Äê´ï¡Ù¤ò²èÁü¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç·ìÅüÃÍ¤Î´ÉÍý¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¿©»ö¤Î´ÉÍý¤äÆ©ÀÏ¥±¥¢¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤Ë¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÆ®ÉÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡¡·ò¹¯Âè°ì¡¡¤ß¤ó¤Ê¤«¤¬¤äÌÓ¡Á¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
