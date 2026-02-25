川島明、今春『ラヴィット！』“芸人減らす説”に言及「誤解ないように言いますと、みなさん…」 さらば・森田、オープニングで大立ち回り
お笑いコンビ・麒麟の川島明が、MCを務める25日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演。きのう24日に一部で報道された“ラヴィット！リニューアル”に言及した。
【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに
番組冒頭、スタジオゲストのさらば青春の光が紹介されると、シーズンレギュラーのTAGRIGHT（タグライト）の西山智樹と前田大輔に向かって森田哲矢が「もう芸人よね」と絡み始めた。川島が「あなたが小言を言いますから、ゲストが来ても小物だとかいうので、開き直って芸人しか呼びません！芸人デーにしましょうよ」とツッコむと、森田は「昨日ネットニュースで『芸人減らす』みたいなの出てましたけど…」と、前日に一部報道ででていた『ラヴィット！』今春リニューアル説にまさかの言及。
これにはスタジオが騒然となり、アンタッチャブル・柴田英嗣が「こわい、こわい、こわい、こわい」とあおると、森田は「申し訳ないですけど、あれタレこんだの俺なんです」としたり顔。「この状況が嫌になって」とさらにボケると、川島は「誤解ないように言いますと、みなさん、そんなに変わらないんで。みなさん、安心してください」と説明。それでも森田は「来週、ここ（スタジオに入る芸人）総替え」とボケを重ねた。
さらにその後、マユリカの阪本が「僕もネットニュース見ました。『ヒルナンデス』化するんじゃないか？ってなんかあかんことみたいな…」と言うと、川島は「失礼な記事書かないでください。頑張っても我々できませんから。あんな上品な番組出来ませんので。変わらずやっていきますので」と必死に弁解していた。
