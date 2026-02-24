幸せそうな「家族の思い出づくり」の姿に温かいコメントの数々も

タレントの杉浦太陽さんが、自身のSNSなどに愛車のキャンピングカーで過ごす日常を公開し、アウトドアを楽しむ姿や家族との時間が伝わる内容から大いに注目を集めています。

SNSなどにも多くの声が集まっているようです。

【画像】超カッコいい！ 「杉浦太陽」が愛用する実際の「1000万円超えトヨタ車」を画像で見る！

SNSの投稿に映し出されていたのは、杉浦さんが愛用しているキャンピングカー「CREA（クレア）」シリーズです。

日本最大級のビルダーとして知られるナッツRVが手がけている人気シリーズで、杉浦さんは2022年に1000万円超で購入したことでも話題となりました。

ベースにはトヨタの専用シャシ「カムロード」を採用。全長5190mm×全幅2080mm×全高2910mmという堂々としたサイズに加え、乗車定員7名・就寝定員6名という大家族にもぴったりな余裕あるレイアウトが特徴です。

キッチンには70L冷蔵庫や電子レンジ、ガラス蓋付きシンクを備え、家庭用エアコンやトイレ・シャワー対応のマルチルームまで完備されており、長距離移動や車中泊でも快適に過ごせる装備が整っています。

車内は木目調の家具で統一され、豪華な雰囲気。対面式ダイネットや常設2段ベッド、バンクベッドなど、家族それぞれがくつろげるスペースもしっかり確保されています。

リチウムイオンバッテリーを中心とした高効率な電源システムも搭載し、長時間の電力使用にも対応できます。

ソーラーパネルにも対応し、アウトドアの長期滞在でも安心して使える仕様となっています。

※ ※ ※

そんな“クレア”シリーズで過ごす日常シーンに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられているようです。

多かったのは、「仲睦まじい家族の空気が伝わってきます」「憧れのファミリー」「キャンピングカーが欲しくなった」「羨ましい生活だ」など、家族との充実した時間に対し羨望のまなざしを送るような、温かいコメントの数々です。

また「家族の時間は一瞬だから今を楽しんで」「子どもたちにとっても一生の思い出になりますよ」など、子育てが終わったと思われる世代からエールを送る声もみられました。

2025年8月には、杉浦太陽さんと妻の辻希美さんにとって第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、3男2女の大家族となった杉浦家。

家族の成長とともに繰り広げられる杉浦家の幸せな動向からは、今後も目が離せないようです。