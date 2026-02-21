60Âå¤¬¡Ö¤ä¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×5¤Ä¤Î½¬´·¡£¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡¢Êë¤é¤·¤¬À°¤¤¿´¤â¥é¥¯¤Ë
50Âå60Âå¤ÈÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿Êë¤é¤·Êý¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¤¬¤ó¤Ð¤ë¤³¤È¤ä²æËý¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤¤Å¤¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤Ø¤È¸«Ä¾¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢YouTube¡Ö60ºÐ¤«¤é¤Î¹¬¤»¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë5¤Ä¤Î½¬´·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡¢60Âå¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤Î¸«Ä¾¤·
»ä¤¬Êë¤é¤·¤Î¡Ö½¬´·¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢60Âå¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£50Âå¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌµÍý¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Êë¤é¤·Êý¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤
ÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Êë¤é¤·Êý¤ò¤ä¤á¡¢ÂÎ¤ä¿´¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤¬°ÊÁ°¤è¤ê²º¤ä¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤¯¤³¤È
¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½Äê¤ò¤Ä¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£60Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤ä¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÍ½Äê¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤â°ÊÁ°¤è¤êµ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡§°ìµ¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È
¡Ö¤ä¤ë¤Ê¤é¤Þ¤È¤á¤Æ¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂÎ¤Ë¤â¿´¤Ë¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²ÈÁ´ÂÎ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
3¡§Î®¹Ô¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë½¬´·
Î®¹Ô¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Èè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤±¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²È¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¡§µÙ¤à¤³¤È¤Ø¤Îºá°´¶
¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤âÂçÀÚ¤ÊÊë¤é¤·¤Î°ìÉô¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5¡§¼«Ê¬¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ëÊë¤é¤·Êý
²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¹¥¤¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤½¤Ã¤È¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤ò¼êÊü¤¹¤È¡¢Êë¤é¤·¤ÏÍ¥¤·¤¯À°¤Ã¤Æ¤¤¤¯
60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤á¤¿½¬´·¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ò¾¯¤·µÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤È¤Ä¼êÊü¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢Êë¤é¤·¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·º£¡¢¾¯¤·Èè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£