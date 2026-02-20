俳優木村拓哉（53）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にサプライズ登場した。木村が主演する映画「教場Reunion」が全国公開初日を迎え、生放送中にスタジオの外に突然登場した。

映画で共演した木村の所属事務所後輩にあたる猪狩蒼弥は、映画撮影の最終日に木村にあいさつする場面で号泣したことを明かした。「やっぱりみなさん大変だとは思うんですけど、木村さんの直系の後輩、ってこともあり、（自分が）デビューもしてないし、そういう中で張り詰めていた気持ちもあったんです、その当時」と述懐し「（あいさつをして）木村さんから『お疲れ』って言っていただいたときに、ちゃんと自分は『お疲れ』って言っていただけるぐらいに（演技を）やれたんだなという安心と、木村さんの大きさに包まれたときの感動というか、こらえていたものがブアーと出てきちゃいました」と振り返った。

MCハライチ岩井勇気から「その場で泣いちゃってさ、木村さんはそれに対して何か言っていたの」と聞かれると、猪狩は「いや、バァーってなって涙出てるんですけど、木村さんが出ていかれるまでは声を出さないように、ぐっと耐えて、頭を下げたときに涙がでてきた。木村さんは気付いてないと思う」と話した。

猪狩は「爆泣きした。昨年それでしか泣いてない」と言い切った。その直後にカメラがスタジオ外の窓ガラスにデニム姿でジャンパーを着て、木村拓哉のお面で顔を隠した人物が立っているのを捉えた。MCハライチ澤部佑が「びっくりした。ちょっと待って、このデニム見たことある」と絶叫すると、無言で立っていた人物が木村のお面を外し、サングラス姿の木村が現れた。ニッコリ笑顔で左手でピースをしておどけた。

猪狩は座っていた椅子から転げ落ちて、涙目になって震えた両手で口元を押さえた。映画で教官役として共演した和田正人は猪狩の肩を抱き寄せて「また、泣いた」と叫んだ。木村がトレーナーをまくりあげると、映画「教場Reunion」の白Tシャツを見せて笑って、外観覧していた観客に一礼してその場から去っていった。

目頭を押さえた猪狩は「泣いてないです」と言い張ったが、両目は潤んでいた。

この日は「ぽかぽか」の30分前にフジテレビ系「ノンストップ！」に猪狩と和田とともに映画公開の宣伝で生出演していた。スタジオは木村のサプライズ出演に騒然となり、観覧客の女性何人かは感動のあまり泣き崩れていた。