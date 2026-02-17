「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・フリー」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者でＳＰ５位からの逆襲を狙った“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝で会心の演技をみせ、世界歴代最高となる１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点とし、現行採点方式となった０６年トリノ五輪以降最大となる６・９点差を大逆転し、金メダルを獲得した。

金メダルが決まると、２人は対照的な表情。三浦はなかなか信じられないかキョトンとした表情を浮かべ、木原は泣き崩れた。各国の選手と健闘を称えあった後、木原は座り込み、涙、涙。笑顔の三浦に背中をさすられていた。「今日泣いてばっかり！本当に」と笑われていた。

ＳＮＳなどでは「どっちが年上かわからん」、「璃来ちゃん姐さんすぎる」、「泣いてる龍一くんを笑顔でイジる璃来ちゃん」、「キョトンからの笑顔かわいすぎる」、「この２人、最高だぁ！」と反響の声が上がった。

演技では冒頭に圧巻の高さでトリプルツイストを決めると、続く３回転トーループ−ダブルアクセル−ダブルアクセルも成功。力強いリフト、スロー３回転ルッツを軽やかに決めた。後半も３回転サルコー、リフト、終盤のスロー３回転ループなどりくりゅうらしい細部まで息の合った演技で滑り切った。終盤にも笑顔がこぼれ出る演技。演技を終えてると木原は歓声に応えながら号泣した。

世界歴代最高得点が表示されると、三浦は絶叫。木原も力強くガッツポーズした。ＳＰでは得点源のリフトでまさかのミスが出て、５位発進。演技後、うなだれて約１０秒動けなかった木原は「なんでああなっちゃったかわからない」と振り返りながら「明日は必ずここで、いつものりくりゅうような感じでお話できるように必ず戻ってくるので待っててください。必ず戻ってきます」と逆襲を誓っていたが、有言実行の舞となった。

◆三浦璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県出身。中京大出。１４６センチ。カナダを拠点に木原と組んで７季目。２２年の北京冬季五輪で団体銀メダル、個人で日本勢初入賞の７位。２２〜２３年シーズンにグランプリ（ＧＰ）ファイナルで初優勝。世界選手権は２３、２５年に制覇。

◆木原龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県出身。中京大出。１７４センチ。１１年世界ジュニア選手権男子代表。１３年にペアに転向し、１４年ソチ、１８年平昌両五輪に異なるパートナーと出場。