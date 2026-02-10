【ロンドン＝横堀裕也】少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）を巡る事件が英国に飛び火し、スターマー首相が退陣圧力にさらされている。

エプスタイン氏との交友関係を知りながら、与党労働党の重鎮ピーター・マンデルソン氏を駐米大使に起用したためだ。

「私はこの国を変えるために国民の負託を受けた。逃げ出すつもりはない」。英ＢＢＣによると、スターマー氏は９日、労働党の全議員を対象とした非公開の会合でこう主張した。マンデルソン氏の駐米大使登用は誤りだったと改めて謝罪した上で、政権運営への協力を繰り返し求めた。

会合では一定の支持が得られたものの、「まだ危機を脱したわけではない」（ＢＢＣ）といった見方が大勢だ。実際、９日には会合に先立ち、労働党の幹部でスコットランド労働党のアナ・サワール党首が記者会見を開き、「首相の政権運営は過ちが多すぎる。リーダーの交代が必要だ」と明言。身内からも辞任論が出始めている。

昨年２月に駐米大使に着任したマンデルソン氏を巡っては、同９月にエプスタイン氏との親交が問題視され、スターマー氏が解任した。その後、米司法省が今年１月末に開示した捜査資料「エプスタイン文書」から、マンデルソン氏が過去にエプスタイン氏に政府の機密情報を提供していた疑惑が浮上。欧州金融危機で欧州連合（ＥＵ）が打ち出す予定だった支援策などを漏えいしていたとされ、警察が捜査に乗り出すスキャンダルに発展した。

今月４日に開かれた議会の党首討論では、野党側が両氏の関係や認識について追及。スターマー氏は「把握していた」と認めたことで、風当たりが急速に厳しくなった。「ここまで深く闇のある関係だとは知らなかった」と釈明したものの、野党側は退陣圧力を更に強める構えを示している。

長らくスターマー氏の右腕を務めてきたモーガン・マクスウィーニー首席補佐官が８日、「首相にマンデルソン氏の（駐米大使）起用を進言したが、私の間違いだった」と声明を発表し、辞任に追い込まれた。

調査会社ユーガブの１月中旬の世論調査で、支持率１８％と不人気のスターマー氏には、今回のスキャンダルは大きな痛手だ。５月には苦戦が見込まれる地方選が控えており、スターマー氏では戦えないという声も与党内で強まっている。

ニュースサイト・ポリティコは労働党議員らへの取材を踏まえ、「５月まで首相にとどまれたとしても、選挙次第で何が起こるかわからない」などと報じ、首相の進退問題に発展する可能性を示唆している。

◆エプスタイン文書＝エプスタイン氏に関し、米政府が保管する大量の捜査資料。共和、民主両党が文書を開示する法案で合意し、トランプ大統領も署名して２０２５年１１月に開示が決まった。多数の国にまたがって様々な著名人の名前が含まれ、波紋を広げている。