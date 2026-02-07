【シナモロール】3月6日のバースデーをお祝い！ フリュー限定プライズが登場！
3月6日（金）はシナモロールの誕生日！ バースデーをお祝いするフリュー限定オリジナルデザインのプライズが2月上旬より登場する。マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、こぎみゅんなどのサンリオキャラクターズがBIGぬいぐるみやフリューの人気ぬいぐるみシリーズ『ミルキーボア』となってシナモロールをお祝い！
＞＞＞「ぷんわりハートフルバルーン」アイテムをチェック！（写真6点）
サンリオキャラクターズがバルーンやハートでシナモロールをお祝いするフリュー限定オリジナルアートに、『ミルキーボア』マスコットやBIGぬいぐるみなど、お祝いムードたっぷりの全4アイテムが登場する。
今回登場するのは、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、こぎみゅんたちが、シナモロールのお誕生日をお祝いするフリュー限定オリジナルアート「ぷんわりハートフルバルーン」シリーズ。バルーンとハートいっぱいのデザインでシナモロールをお祝いする、心温まる可愛い世界観をお届けする。
優しいミルキーカラーのふわふわボア素材で仕上げた「『ミルキーボア』 ぷんわりハートフルバルーンマスコット」は、触れるたびに癒される柔らかな質感が魅力。
カラフルな色使いの「ぷんわりハートフルバルーンマスコット」は、全キャラクターを集めてバッグに付けたくなるアイテムだ。
「ぷんわりハートフルバルーンBIGぬいぐるみ」は、思わず抱きしめたくなるボリューム感と、温かみのある存在感が特徴。
さらに、「ぷんわりハートフルバルーンぷっくりアクリルキーホルダー」は、立体感のあるぷっくり加工で鮮やかに浮かび上がるデザインに仕上げている。
ふんわり優しいお祝いムード満載のアイテムたちを、ぜひお楽しみを。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN （L） APPROVAL NO. L660110
