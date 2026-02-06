

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、シーフードヌードルを使ったもんじゃ焼き「シーフードヌードルもんじゃ」！

【写真】「シーフードヌードルもんじゃ」のレシピ

【今回の食材】

・シーフードヌードル（日清食品） 1個

・薄力粉 30g

・キャベツの千切り 100g

・ウスターソース 25g

・明太子おにぎり 2個

・とろけるチーズ 15g

・水 250ミリリットル

野島 昨年もおいしいカップ麺がたくさん発売されましたが、個人的にヒットだったのはシーフードヌードルを海鮮もんじゃ焼き風に仕立てた「魔改造カップヌードル」。ウスターソースとの相性が見事すぎました！

助手 もんじゃ焼きはベビースターのチキン味が定番なのに、シーフードヌードルがハマるとは意外だったッスね！

野島 これは実際にシーフードヌードルを使ったもんじゃ焼きを作ってみるしかないかな！

助手 アンサーソングならぬ、アンサーフードってやつだ！ 面白そうなんで、ぜひッス！



（１）砕く！ シーフードヌードルの中身をすべて取り出してジップロックなどに移し、すりこぎなどを使って全体を叩き、麺を細かく粉砕する。ベビースターラーメンを砕くイメージで叩こう







（２）生地！ 薄力粉、ウスターソース、水をボウルに入れて泡立て器でしっかり混ぜる。薄力粉のダマがなくなったらキャベツも投入。キャベツはコンビニのパック野菜を使うと便利だ





野島 まずはシーフードヌードルの中身をガシガシ砕き、もんじゃ焼きの生地を準備します。薄力粉とキャベツとウスターソースを混ぜるだけだから簡単！

助手 これを混ぜて焼くだけで完成ッスね。シーフードヌードルの具がいっぱい入ってて豪華だ。超コスパいいじゃん！

野島 このまま即焼いてもOKだけど、魔改造は明太チーズ風だったんですよ。だから明太子とチーズも入れないと。

助手 そうか。明太子を用意するとなると、少し面倒ッスね。



（３）摘出！ 明太子おにぎりを解体し、中身の明太子をスプーンなどで取り出そう。準備ができたら（２）に（１）と明太子とチーズをのせれば準備完了。もちろん明太子は単体で用意してもOK！





野島 コンビニで明太子おにぎりを買ってきたので、この中身を摘出して使いますか！

助手 バカすぎる！ コスパが一気に悪くなったじゃねーか！ しかも、スズメの涙ほどの明太子しか取れなかったッス......。



（４）焼く！ よく混ぜてから具材を先に焼いて土手を作り、生地を少しずつ流し込んで焼き上げるだけ。少し焦がした部分の香ばしさ、カリカリの麺、シーフードのダシ感が最高にウマい！





野島 まあ明太子は味が強いんでこれでも十分でしょう。で、あとはよく混ぜて普通にもんじゃ焼きとして焼くだけなんですが、かつて話題になった焼きペヤングメーカーを使います。

これ、要は小型のホットプレートなんだけど、実は1人前のもんじゃを焼くのに最適！ 土手決壊のリスクもなくなるし、火力も強くて安定するんです。

助手 そんな再利用法が！ まさかペヤングじゃなくてカップヌードルを焼くことになるとは思ってもみなかっただろうけど。



（５）完成！「シーフードヌードルもんじゃ」





野島 さあ、食べてみて！

助手 ギャアアァァァーッ!!これウマすぎる......!! 完璧なアンサーというか、スナック系もんじゃの最終形態って感じさえするッス！ 魔改造シーフードヌードルのさらなる進化系！

野島 見事にハマった！ 麺のカリカリも完璧だし、シンプルにもんじゃ焼きとして激ウマ！

助手 これは別のカップ麺でも試してみたくなるッスね！

野島 やるしかない！ やっぱもんじゃ焼きの具は餅が鉄板だし、マルちゃんの「白い力もちうどん」で作るのはどうかな？

助手 餅くらい普通に足せばいいだろ！

撮影／野島慎一郎