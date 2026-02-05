グループウェア事業を手がけるサイボウズ（東京都中央区）の代表取締役社長で、プロバスケットボールチーム「愛媛オレンジバイキングス」の取締役会長でもある青野慶久（本名：西端慶久）氏のX投稿が批判を集めている。

高市早苗首相を「やゆ」したと疑われ、既に削除された。

「全ての持病持ちの人を馬鹿にしてる」の声も

青野氏は2026年2月1日夜にXで、

「都合の悪い仕事は休んで休んで休んでまいります」

と投稿していた（現在は削除）。

先立って同日午前には、高市氏が遊説で痛めた腕を治療するためとして、衆院選（8日投開票）に向けたNHKの討論番組を欠席。高市氏は「関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と説明した一方、さまざまな意見が飛び交っている。

青野氏の真意は不明だが、このような流れから、前出の投稿はXで「高市批判？だとしたら、上場企業の経営者としてこの発言は不適切じゃ無い？」「全ての持病持ちの人を馬鹿にしてるわ」「こういう揶揄が、病に悩みながら働く人への理解を減らしていく」「影響力ある立場として、品位のある発言して欲しい」などと波紋を呼んだ。

高市氏といえば、自民党総裁に選出された後に「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と発言し、新語・流行語大賞に選ばれたことでも知られる。

「朝起きたら予想外の状況になっていたので消しました」

3日朝になって、青野氏は、明言を避けつつ下記のように投稿した。

「朝起きたら予想外の状況になっていたので消しました。みなさま、どうぞそれぞれの思いを持って選挙へ」

この投稿があっても、Xでは「予想外って、、、どう予想していたんだろう？」「ただ騒がしくなってたから削除した。みたいなことで終わりですか？」「謝罪するなり、釈明するなり、削除以外のやり方があったのでは？」などと批判が広がっている。