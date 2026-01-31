この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎が語る炎上の“効用”とは。正直な意見が許されない社会構造の盲点

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「時には炎上しても、自分の率直な「思い」を表明したほうが良いことはあるよね。」と題した動画を公開。自身の「プチ炎上」体験を基に、炎上を恐れずに自分の意見を表明することの重要性について持論を展開した。



動画の冒頭で茂木氏は、自身が正直に書いたことがネットニュースになり「プチ炎上」したと告白。「これはしょうがないな」と冷静に受け止めているとし、炎上を恐れて意見を言わない風潮への問題意識から議論を始めた。茂木氏は「我慢して言わないよりは言った方が良くて、それに賛同してくださる方もいらっしゃるし、一方、反発する方もいらっしゃる」と語り、意見表明には賛否両論がつきものであると指摘。その上で「言っとかないと分かんないしね。やっぱりそれが多様性だと思うんで」と、多様な意見が表明されること自体の価値を強調した。



一方で、毎日炎上する必要はなく「芸風みたいになる必要はない」とも釘を刺す。炎上はあくまで「時々」社会との接点を持つための手段であり、本質ではないと主張。その上で「炎上は人生のスパイスみたいなもん」と表現し、メインはあくまで自身の仕事ややりたいことであるべきだと述べた。



最後に茂木氏は、会社やコミュニティといった身近な場所でも、正直に意見を言うことで波紋が起きることはあるが「時々だったらいいんじゃないかな」と提言。「自分のやりたいことを淡々とやってるっていうのが基本」としながらも、「やっぱり言わなくちゃいけない時もあるんだと僕は思う」と語り、炎上を恐れずに声を上げることの必要性を訴えて締めくくった。