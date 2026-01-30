お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（50）が、29日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。アイドルの見分けがつかないという説に持論をぶつけた。

番組リスナーから寄せられた「アニメの美少女キャラクターの区別がつかない」というメッセージをきっかけに、アイドルの話題に。同番組レギュラーのAKB48・秋山由奈は「今のAKBを久しぶりに見てくれた方からは“似てる子が多い”みたいな」と認め、かつてのメンバーには個性があったと振り返った。

そして自身のファンや、元AKB48で女優の大島優子からも、現メンバーの1人と秋山が似ていることを指摘されたと回想。ヘアメークが似ているとの意見を受け、「髪の長さもロングかボブ」「やっぱり今の流行のメークをする子が多い」と解説すると、共演者からは「そらそうだよな」「そら似ちゃうわな」と納得の声が上がった。

また往年のアイドルグループ「おニャン子クラブ」「モーニング娘。」の名前を挙げ、当時は「わりと髪型とか髪色とかバラバラだった」と懐かしんだが、「昔ほど一生懸命テレビを見てない」とする見解も。

これを受けて鈴木は「例えば」と前置きし、20代の秋山らに対し「力士の方、区別つきますか？つきませんよ」とキッパリ。「みんな同じ髪型で同じ衣装じゃない。区別つかないでしょ？それは本気で見てないから」といい、「本気で見てもらったら、ちゃんと区別がつきます」と説いた。

さらに「興味がない場合は、見分けがつかなくなるでしょ？」と続けると、お笑いタレント・ビビる大木は「それと同時に、テレビとかアイドルとかを追っかけてないから分からなくなりましたっていう、おじさんの感覚はある意味普通だと思う」と吐露。「そういうところから、ちょっと違うところに興味が移ったっていうだけだから」と伝えると、鈴木は「うちの相方以外はね」と笑いを誘っていた。