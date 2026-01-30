2月8日投開票の衆院選で、藤井貴彦キャスターが党首らにインタビュー。去年の参院選で躍進した参政党は今回190人もの候補者を擁立し、議席数増を狙います。

「日本の国を、日本人が責任をもって子々孫々まで受け継いでいく。そういう気概をもちたいじゃないですか！」

街頭演説でこう訴えた神谷宗幣代表。

一番に実現したい政策や課題、自民党に対するスタンスなどを聞きました。

■190人を擁立…資金の工面は？

藤井キャスター

「忙しいんじゃないですか？」

神谷代表

「もう選挙始まってますから」

藤井キャスター

「今日はどこで遊説されたのですか？」

神谷代表

「東京駅行って、秋葉原行って、池袋、新宿、渋谷」

藤井キャスター

「もう山手線一周みたいな。参政党は今回の衆院選で190人もの候補者を擁立したということですが、これは参政党史上で最も多い？」

神谷代表

「そうですね。前回が94ですから、その倍」

藤井キャスター

「選挙戦にはお金もかかると聞いたのですが、どのように工面されているのですか？」

神谷代表

「元々十数億貯金してたんですね。政党交付金とかも使わずに、前回の選挙で残ったお金とか返ってきた供託金とか、基本的に広告とかでは使わずに」

「解散が12月にあるかもしれないと思っていたので、場合によってはこれぐらい出さないといけないこともあるかもしれないから、基本的には他のものは使わずに、選挙に取っておこうということで。なんでこんなに残すんだってみんなに怒られましたけどね」

■目標の30議席は「少ないと思う」

藤井キャスター

「どれぐらいの当選を目指していらっしゃるんですか？」

神谷代表

「目標議席は30」

藤井キャスター

「190分の30というのは多いのですか、少ないのですか？」

神谷代表

「少ないと思います。まだ小選挙区で十分に勝てるだけの力がついてはないんですが、前回の参議院選挙で1人区も取れそうなところもあったんですね」

「地域によっては小選挙区で勝ってくる候補もいるだろうと計算をしています。前回がだいぶ上振れしましたので。想定よりも。だから急に支持が上がったとしても取りこぼさないような、そういったことも考えました」

■「移民の数に制限をかけたい」

藤井キャスター

「もし30議席以上を獲得すると一定以上の力が出てくるということになりますが、一番最初に参政党として実現したい政策は何ですか？」

「今回の公約の争点にもしていますけど、やっぱり外国人労働者の数、我々は移民と言っていますが、移民の数に制限をかけたいですね。数多すぎますね。2年間で123万という数が出ていて」

「自民党側も外国人の労働力を国の経済の礎にするということまでおっしゃいましたんで、それはまずいんじゃないですかと」

「日本社会の礎は日本人の労働者であって、足らざるを外国人で補っていただくというところまで我々否定はしていませんが、やっぱりその比率ですとか入れ方、かなり自民党さんのやり方には問題があると思っていますので」

■“高市支持”候補者を厳重注意

藤井キャスター

「先日、神谷さんのSNSの投稿で、参政党から出馬している新人の候補者が、自民党の高市さんを支持していると表明したことについて厳重注意したということがありました。参政党としては高市さんについてどんなスタンスなのかご説明いただけますか？」

「ここも誤解されていて、政策的にやっぱり、例えば石破さんとか岸田さんとか、これまでの総理ですとか、あと（総裁）候補であがっていた小泉さんから比べると、高市さんが一番参政党の政策は近いと思っていて」

「ざっと見た感じ、4割くらいは一緒なんじゃないかなと。だからその部分は我々もやりたい政策なので、ぜひやってもらいたいと」

「そこに関しては我々は支援するし支持しますと言っているだけで、全ては支持してないし、ましてや自民党を応援しようなんて気はさらさらないわけなんです」

「端的に高市さんを支持します、党派を超えてみたいなことをすると、それは抱きつきだって言われますよね。しかもそういうことを言うって私は聞いてないので」

藤井キャスター

「ちなみに厳重注意って何するんですか？」

神谷代表

「彼に限らず、党員さんからこれ問題でしょという発言があった方々は、比例の名簿から外したり落としたりしました」

「なぜかというと、党員さんたちがテンション上がらないから。なんでこんなこと言う人を候補者にあげるんですか、比例あげるんですか？となりますからね」

■候補者のガバナンス問題、どう対応？

藤井キャスター

「耳が痛いかもしれませんが、参議院選挙の時にも候補者が神谷さんが意図しないことを結構いろいろおっしゃって、大変な状況になっているところもありました。候補者たちのガバナンスは、参政党にとっては問題の1つなのではないですか？」

神谷代表

「問題ですね。大いなる問題で、今回も一番恐れています。長くやってる人は分かっているんです、教育受けてるので」

「ただ選挙直前に（候補者に）なった人とか、あとは元々国会議員になるつもりじゃなくて、とりあえず参政党を応援するために国政出る人とか、チェックが甘かったんですね」

■消費税は「段階的廃止」…財源は？

藤井キャスター

「消費税について廃止すべきという主張ですけれども、その財源をどうするのかはみんなに聞かれると思います。どういうふうに答えてらっしゃる？」

神谷代表

「段階的廃止でいいんだということで。いきなり10％なくすと30兆円規模の予算がなくなるからということなので、それは確かにいろんな意味でのインパクトが大きすぎるというのは分かります」

「であれば、いくらぐらいがいいのと。2％消費税減税を一律でやってください、食品だけとか言わずに、というふうに言いたいです。我々はやっぱり3％から5％くらい下げた方がいいと思っているので、その分の財源であれば削れるものあるんですよ」

「例えば高校無償化する必要ないと思っていますし、学校給食の無償化も急ぐ必要は全然ないと思っています。他にも国債の発行という手段もあるでしょうし、いろんなやり方ありますよ」