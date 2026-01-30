知らないと人生損する!?「神の卵かけご飯」がここに降臨！

新感覚の「卵かけご飯」に挑戦

一度聞いたら作らずにはいられない、インパクト大の「神の卵かけご飯」なるレシピをご紹介。ポイントは、白身と黄身を分けて、白身だけをご飯に混ぜてから黄身をのせること。ほんのひと手間で、朝の定番「卵かけご飯」が劇的に変わります！

白身と黄身の順番が大事。かつお節も忘れずに！

1.卵を黄身と白身に分けます。







2.ご飯に白身をかけて混ぜます。







3.ご飯の中心をへこませて、そこに黄身をのせます。





4.かつお節を振り、だししょうゆをたらせば完成。







「おいしい」の声が多数！ かつお節が好評

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「白身と黄身を分けたので、混ぜたご飯はふわっとしてて、崩した黄身がとろ〜っととってもおいしく頂きました◎」「鰹節と卵がよく合っていておいしかったです」「鰹節の出汁の甘味がおいしく、濃厚な卵黄をしっかりと楽しめます」などの感動コメントがたくさん届いています。





かつお節と卵の組み合わせに感動している人が多く、黄身をくずしながら食べるというこれまでにない食べ方も好評。レシピ作者さんいわく、しょうゆはだししょうゆがおすすめなのだそう。これまでの卵かけご飯に飽きた人や、新しいことをやってみたいという人は、ぜひ「神の卵かけご飯」に挑戦してみてください。その名のとおり、食べないと人生損するかもしれません。