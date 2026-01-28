この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が「【60代になってわかった】仕事で悩む40代に伝えたい ４つのアドバイス」と題した動画を公開しました。60代になった夫婦が自らの経験を基に、仕事の悩みを抱える40代へ向けた具体的なアドバイスを語っています。



動画の冒頭、夫妻は年を重ねたからこそ、若い頃の働き方や考え方を客観的に見直せるようになったと話します。特に40代、50代は仕事上の責任が増すだけでなく、子育てや介護といったプライベートの問題も重なり、心身ともに負担が大きくなる時期だと指摘します。



夫妻は自身の会社員時代を振り返ります。夫は30代からサービス残業が当たり前の環境で働き、35歳で転職した会社では65歳までの30年間、有給休暇を一日も取らなかったといいます。一方、妻も仕事に追われる日々を送り、キャリアアップのために知名度の高い病院へ転職したものの、自分には合わなかったという経験を明かしました。こうした過去の働き方を「がむしゃらだった」と振り返り、がんばりすぎてしまう40代に警鐘を鳴らします。



これらの経験から、夫妻は「ワークライフバランスは大事」「やりたい仕事をするには自分を見つめること」「『できる上司』は幻想」「行き詰まったら立ち止まる勇気」という4つのアドバイスを送ります。今回の動画は、キャリアや働き方に悩む人にとって、少し肩の力を抜いて明日へ踏み出すためのヒントになりそうです。



