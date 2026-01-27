『葬送のフリーレン』第2期第3話「好きな場所」あらすじ＆先行場面カット公開！
1月16日（金）より放送中の『葬送のフリーレン』第2期の第3話（通算31話）の先行場面カットが公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、いよいよ1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送。
第1期も毎週金曜の同枠で放送された『葬送のフリーレン』。老若男女幅広いファン・視聴者をテレビにくぎ付けにし、フリーレンたちの旅路が見守られた。そして1月16日から毎週金曜夜に帰ってくる。
そしてこのたび、TVアニメ『葬送のフリーレン』第31話「好きな場所」のあらすじと、先行場面カットが公開された。
第31話では、温泉を求めて歩みを進めるフリーレン一行の奮闘が描かれます。険しい道の先に待つ目的地で、フリーレンたちは何を想うのか…。公開された場面カットには、夕焼けに照らされながら並んで座る3人の姿も。そして、新たな街では
シュタルクがフェルンに ”あること” を提案したことで、フリーレンがひと肌脱ぐことに…。それぞれの繊細な心の機微にも注目の第31話「好きな場所」に乞うご期待。
＜第3話「好きな場所」あらすじ＞
温泉地のエトヴァスでフリーレンたちは温泉に思いを馳せるが、山村はすでに廃れていた。山奥に「エトヴァス山の秘湯」があるという話を聞いた3人はそこに向かうことに。険しく、魔物も棲む山道を進んでいった先に待つものは果たして…。そして次の都市に到着すると、フェルンはシュタルクから意外な誘いを受ける。
＞＞＞第3話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
