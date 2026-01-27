

ドラマや映画に出演しているモデルが集合！





大人気ドラマシリーズの劇場版最新作、話題のSF青春ミステリー、待望の第3期がスタートした人気アニメなど、この冬も話題のドラマ＆映画が放送中！ ということで、【週プレ グラジャパ！】では現在「ドラマ、映画、アニメ出演モデル写真集セール」を開催中です。2月8日（日）までの期間限定で、今放送中の映像作品に出演中のモデル、声優20名のデジタル写真集20作品を30%OFFでお届けします。

【『【推しの子】』第3期出演中】伊駒ゆりえ VOICE PHOTO BOOK『my Fav is』／撮影：酒井貴弘



伊駒ゆりえ VOICE PHOTO BOOK『my Fav is』／撮影：酒井貴弘





セール特価1155円（税込）（2月8日まで）

放送中の『【推しの子】』第3期で、ヒロイン・星野ルビー役を務める声優の伊駒ゆりえさん。2024年10月に発売されたこちらのデジタル写真集は、彼女の初グラビアを収録した一冊。透き通るように真っ白な肌と、屈託なんて忘れさせてくれる笑顔。初のグラビア撮影とは思えない、カメラ前での堂々とした態度に、キュンキュンが止まりません。スイーツを頬張る姿も可愛い。伊駒さん本人が撮影旅行を振り返りながらデジタル写真集を読み聞かせてくれるオーディオコメンタリーも付いてきます！



伊駒ゆりえ VOICE PHOTO BOOK『my Fav is』／撮影：酒井貴弘





【『元科捜研の主婦』出演中】松本まりか『碧い春』／撮影：三瓶康友



松本まりかデジタル写真集『碧い春』／撮影：三瓶康友





セール特価616円（税込）（2月8日まで）

放送中のドラマ9『元科捜研の主婦』で主演を務める松本まりかさん。彼女が演じるのは、かつて"科捜研のエース"と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織。捜査一課の新米刑事として奮闘する夫とともに事件を解き明かす本格ミステリーでありながら、現代の夫婦や家族の在り方を描くホームドラマの側面も持つ、ハイブリッドな作品だ。

2021年5月に発売されたデジタル写真集『碧い春』は、鹿児島県の屋久島で撮影されたグラビアを収録した一冊。自然豊かな土地で見せる開放的な表情をお楽しみください。



松本まりかデジタル写真集『碧い春』／撮影：三瓶康友





【『天文館探偵物語』出演中】大原優乃サード写真集『あのね、ほんね』／撮影：前康輔



大原優乃サード写真集『あのね、ほんね』／撮影：前康輔





セール特価2387円（税込）（2月8日まで）

鹿児島・天文館を舞台にした映画『天文館探偵物語』で、シングルマザーの橋口凪を演じる大原優乃さん。主人公と深く関わる役どころで、初の母親役、彼女の地元の鹿児島が舞台ということから、気合を持って挑んだ作品であることが伝わってくる。

『あのね、ほんね』は、俳優として躍進する彼女が2024年1月に発売したサード写真集だ。思い出の場所であるグアムを舞台に、正統派なグラビアカット、今回初挑戦となった本格的なランジェリー姿など、彼女の魅力がギッシリ詰まった１冊になっています。ホッとする笑顔、ドキッとする妖艶なシーンなど、ページをめくるごとに大原優乃の表現の幅に驚嘆するはず。"ラスト王道グラビア"として、強い気持ちで撮影に臨んだ衝撃作！ デジタル版では特典カットを追加収録してお届けしているので、是非、チェックを！



大原優乃サード写真集『あのね、ほんね』／撮影：前康輔





【『DREAM STAGE』出演中】池田エライザファースト写真集『pinturita＜特典動画付き！＞』／撮影：桑島智輝



池田エライザ ファースト写真集『pinturita＜特典動画付き！＞』／撮影：桑島智輝





セール特価1694円（税込）（2月8日まで）

かつて問題を起こし業界を追放された日本人プロデューサーと、韓国の弱小事務所に所属する落ちこぼれ練習生が、世代や国を超えて夢を目指す姿を描いた金曜ドラマ『DREAM STAGE』で、マネージャーの遠藤水星（えんどう みなせ）役を演じている池田エライザさん。

2019年5月に発売されたファースト写真集『pinturita』は、彼女の「ルーツを辿る旅」をテーマに、人生で初めて訪れた情熱の国、スペイン（バルセロナ、カタルーニャ地方）でロケを実施。女性の憧れであり、男性を虜にする、美ボディを惜しみなく披露。また、想像もつかないほど、お茶目な一面も見せてくれている。妖艶でミステリアスなイメージをいい意味で裏切ってくれる「誰にも見せたことのない顔」が詰まったプレミアムな一冊。さらに、彼女のことを好きになるに違いない。



池田エライザ ファースト写真集『pinturita＜特典動画付き！＞』／撮影：桑島智輝





SALE対象商品はまだまだあります。詳しくは以下のURLより特設サイトをチェックしてください！

★週プレ グラジャパ！ 特設サイトにて開催中！

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！