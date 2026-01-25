¡Ö»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×49ºÐ¤ÎÃË ÍÆµ¿Ç§¤á¤ë¡¡Ê¼¸Ë¡¦ÃËÀ»É»¦
Ê¼¸Ë¡¦É±Ï©»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿49ºÐ¤ÎÃË¤¬¡Ö¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿½»µïÉÔ¾Ü¤Î¾®½Ð·ÄÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤Ï1·î20Æü¡¢É±Ï©»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢½»¿Í¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÌÚÅÄÂç½õ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Î¹ø¤ò¿ÏÊª¤ÇÆÍ¤»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®½ÐÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï¸å¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¿À¸Í»ÔÆâ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢23Æü¡¢ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®½ÐÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö½éÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¸å¤í¤«¤é¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£